Brasília

Seis centrais sindicais (CUT, Força Sindical, UGT, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Nova Central) assinam um manifesto de apoio ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) que enfrenta resistência no TCU (Tribunal de Contas da União) à proposta de parcelamento do que precisa devolver à União.

O documento será divulgado nesta sexta (17).O banco estatal pretende dividir em oito parcelas anuais de R$ 2,9 bilhões os R$ 22,6 bilhões que tem de devolver à União.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante - 24.out.2023-Evaristo Sá/AFP

"Caso prevaleça a determinação da área técnica do TCU, haverá uma redução imediata da liquidez do BNDES em R$ 19,7 bilhões, com impacto negativo sobre a capacidade do banco em atender a demanda por crédito produtivo", escreve o banco.

Painel S.A. Receba no seu email uma newsletter exclusiva da coluna Carregando...

"Com menos liquidez haverá, por exemplo, menos recursos disponíveis para investimentos de micro, pequenas e médias empresas, responsáveis por grande parte da geração de empregos no Brasil."

Em defesa de seu pleito, o BNDES diz que há precedente para revisão do cronograma de pagamentos estabelecido junto ao Ministério da Fazenda e TCU. Devido à pandemia, houve autorização para rescalonamento dos pagamentos.

Defende ainda que, apesar da melhora recente no mercado de trabalho, o Brasil ainda conta com 8,6 milhões de trabalhadores desempregados e 3,7 milhões em situação de desalento.

"A expansão do crédito é indispensável para continuar melhorando o mercado de trabalho", diz o BNDES.

Com Paulo Ricardo Martins