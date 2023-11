Brasília

O BTG decidiu entrar no concorrido segmento dominado por XP, C6, entre outras instituições, e lançou, há duas semanas, sua conta internacional para compras no exterior com cartão em dólar e até para investimentos. No entanto, somente 10% dos clientes tiveram acesso ao serviço.

O banco diz ter optado por abrir as contas de forma gradual e, por conta disso, parte dos correntistas tenta criá-las e não consegue. Isso gerou reclamações, inclusive em redes sociais.

BTG lança conta internacional, mas só 10% dos clientes têm acesso - Doraemo/Adobe Stock

Via assessoria, o BTG informa que, até o fim deste ano, todos os clientes tenham acesso total à plataforma, como câmbio instantâneo, cartão de débito, transferências e investimentos.

"O banco não fez campanha de marketing ou publicidade sobre o tema e reitera que os clientes vêm sendo convidados gradualmente, via e-mail e app, quando da sua habilitação para abertura das contas internacionais", diz em nota.

Para a instituição, as dificuldades reportadas nos canais de atendimento sobre a conta internacional estão dentro da normalidade.

Com Paulo Ricardo Martins