Brasília

O presidente da chinesa BYD, Tyler Li, e o presidente do conselho da montadora, Alexandre Baldy, visitaram o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), nesta terça (21), para apresentar o projeto da fábrica da montadora em Camaçari (BA).

Li presenteou Lira com uma miniatura do Song, veículo que será produzido no país futuramente para ser distribuído por toda a América Latina.

Veículo híbrido Song Plus DM-I - Rahel Patrasso - 17.nov.22/Xinhua

Pediu ainda pela aprovação da Reforma Tributária, que dará ainda mais competitividade à montadora na briga com as demais companhias do ramo.

No momento, as montadoras no país estão rachadas. Uma parte defende incentivos aos carros elétricos, enquanto outra ala prefere investir nos veículos flex a combustão. A BYD só produz elétricos.