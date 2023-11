Brasília

Deputados do PT avaliam que o presidente Lula errou ao adiar a revisão da meta de déficit fiscal para março do próximo ano.

Havia pressão pela ala política do governo, liderada por Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, pela revisão imediata da meta para algo entre 0,75% do PIB e 1% do PIB, respectivamente.

Como noticiou o Painel S.A., parlamentares do PT tinham apresentado duas emendas, prevendo ambas as metas de déficit.

Nesta quinta (16), o presidente Lula determinou que elas não prosperassem.

Com isso, o mandatário deu mais prazo para que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, consiga aprovar medidas no Congresso que tragam receitas extraordinárias.

Será preciso R$ 169 bilhões a mais para o cumprimento da meta de déficit zero.

Para os deputados do PT, no entanto, as chances de Haddad são mínimas. E isso custará ainda mais caro para o governo.

Se ele não for bem sucedido, além de contingenciamento e cortes de gastos, será preciso um aval do Congresso para gastos e a fatura a ser cobrada do Planalto pelos partidos do centrão será ainda maior.

Os parlamentares consideram que o mercado poderá, novamente, precificar essa barganha política, aumentando os juros futuros um pouco mais, algo que ocorreu quando o presidente Lula afirmou não ser mandatório ter déficit zero.