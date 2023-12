Brasília

O presidente do Sebrae tenta evitar uma tungada de R$ 30 bilhões no Sistema S pelo relator da proposta de Orçamento, deputado Danilo Forte (União-CE). O parlamentar quer vincular os recursos das nove entidades —o Sebrae é uma delas— ao cenário fiscal do país.

Os recursos em discussão resultam da contribuição obrigatória das empresas sobre a folha de pagamento e não se misturam com recursos públicos, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal.

No texto proposto pelo relator, as contribuições destinadas pelas empresas ao Sistema S deverão ser arrecadadas, fiscalizadas e cobradas pela Receita Federal e passarão a integrar o orçamento fiscal, transferindo a arrecadação às entidades do Sistema S.

Hoje, esse dinheiro não integra o orçamento da União.

"O tema já foi discutido no Supremo Tribunal Federal (STF) e a decisão é clara: esses valores não são receitas públicas. Inseri-las no Orçamento seria inconstitucional", disse o presidente do Sebrae, Décio Lima, ao Painel S.A.

"Além disso, contingenciar recursos do Sebrae é tirar dinheiro dos pequenos. Somos uma entidade estratégica e importante para impulsionar o empreendedorismo, que engloba grande parcela da população e representa 94% dos CNPJs abertos no país, ao mesmo tempo em que representa 30% do PIB."

O dirigente afirma que a entidade está fazendo "corpo a corpo" com os deputados e que ele, pessoalmente, vai falar com o relator.

Décio Lima disse que Margarete Coelho, diretora do Sebrae, tem a missão de convencer o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), do "absurdo que é essa ideia". Ambos são próximos. Margarete foi cogitada para a presidência da Caixa Econômica Federal.

"Terei de avaliar que medida tomar caso isso passe na Câmara nesta semana", disse. "Possivelmente, teremos de ir ao Supremo."

O dirigente lembra que, com apoio do Sebrae, as micro e pequenas empresas são as maiores empregadoras do país.

O Brasil alcançou, no último mês de outubro, a marca de 1,78 milhão de novos empregos gerados desde o início do ano. Desse universo, quase 71% foram criados pelas micro e pequenas empresas, o que corresponde a aproximadamente 1,26 milhão de novos postos de trabalho.

Já as médias e grandes geraram 372,4 mil vagas, o que equivale a cerca de 21% do total de empregos. Os dados são de um estudo do Sebrae realizado a partir de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do Ministério da Economia.

