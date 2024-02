Brasília

As ações de marketing da Itaipava no Carnaval deste ano, que fechou um contrato com a cantora Ivete Sangalo por mais dois anos, despertaram indignação em credores da companhia que, recentemente, deram descontos de 70% para receber até 2035.

Segundo advogados, que não quiseram abrir quem são os credores, esse grupo cogita tomar medidas judiciais contra a companhia.

A cantora Ivete Sangalo é o rosto da Itaipava nas campanhas do Carnaval 2024 - Divulgação

Os patrocínios da cervejaria mais que dobraram no Carnaval deste ano. Os números não foram divulgados. Foram 25 eventos patrocinados com as marcas Itaipava, Petra, TNT e Black Princess contra 12, em 2023.

O movimento, no entanto, não encontra respaldo na posição dos credores que aprovaram o plano de recuperação.

Para alguns deles, não tem preço para a marca, por exemplo, ver a maior cantora do país fazendo propaganda da Itaipava em cima de seu trio na frente do camarote da rival Brahma, no circuito Barra-Ondina, em Salvador (BA).

Além disso, segundo dados da Nielsen, a Petrópolis foi a que mais cresceu em participação de mercado em 2023. E, ainda segundo os dados, o verão e o carnaval são os períodos mais importantes para as vendas desse setor.

Consultado, o Grupo Petrópolis, dono da Itaipava, esclarece que o plano está sendo implantado conforme o previsto e atingiu, em 2023, os resultados esperados.

Em janeiro de 2024, já foram pagos 20% dos credores. O plano previa a retomada dos investimentos em marketing como uma condição essencial para gerar o aumento de faturamento.

"O verão e o Carnaval são os dois períodos mais importantes para o setor, e o Grupo buscou ações de patrocínio e marketing específicas para esse período, o que inclui a parceria com a cantora Ivete Sangalo, que deve impulsionar as vendas nacionalmente", disse em nota.

Com Diego Felix