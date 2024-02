São Paulo

Servidores planejam protestos nesta quinta (8) nas dez sedes regionais do Banco Central. Eles reclamam da falta de avanços nas negociações de reajustes salariais com o governo federal nas últimas semanas.

Segundo o Sinal, sindicato nacional dos funcionários do BC, os servidores cruzarão os braços entre 10h e 12h. A movimentação acontecerá poucas horas antes de uma reunião marcada pelos dirigentes nacionais do sindicato com o governo.

Trabalhadores limpam a fachada da sede do Banco Central em Brasília - Lucio Tavora - 05.dez.23/Xinhua

Caso não haja avanço, a categoria pretende retomar a ideia de greve geral, o que pode prejudicar serviços como a manutenção do sistema do Pix e as entregas de boletins de mercado, como o Focus.

No início de janeiro, os serviços chegaram a ser interrompidos por 24h.

"O movimento dos servidores do órgão se agravou nos últimos dias, porque os auditores fiscais da Receita Federal e a Polícia Federal obtiveram recentemente propostas salariais oficiais do governo com bons reajustes, enquanto os funcionários do Banco Central foram excluídos dessas melhorias, apesar do excelente trabalho que vem sendo realizado", diz o Sinal em nota.

O movimento grevista tinha arrefecido porque a categoria acreditou que as negociações por melhorias salariais teriam avanço –o que não ocorreu.

Na pauta de pedidos estão demandas como a criação de uma retribuição por produtividade institucional, o reajuste nas tabelas remuneratórias, a exigência de nível superior para o cargo de técnico e a mudança do nome do cargo de analista para auditor.

Com Diego Felix