A executiva Ana Cabral, CEO da Sigma Lithium, foi selecionada pelo canal CNBC para a sua prestigiada lista Changemakers, de que fazem parte mulheres cujas realizações deixam marcas no mundo dos negócios.

A lista inclui desde fundadoras de startups a CEOs e conselheiros de grandes companhias que compõem o índice S&P500. Também fazem parte profissionais que transformam a indústria de mídia e atletas que elevam o status das mulheres nos esportes.

Ana Cabral, CEO e fundadora da Sigma Lithium, mineradora que produz o lítio com zero carbono - 28.fev.2024-Divulgação

Segundo a CNBC, a brasileira Ana Cabral é a líder empresarial mais importante na produção de insumos para a transição para veículos elétricos. Sua empresa extrai, em larga escala e a baixos custos, o lítio zero carbono –o mais sustentável do mundo.

A Sigma Lithium é a única empresa a produzir o Lítio Verde Quíntuplo Zero em sua planta chamada Greentech, porque opera sem utilização de água potável, sem energia a carvão ou uso de químicos nocivos, resultando em um processo com zero carbono.

Com seu projeto, a companhia estimula ainda a inclusão produtiva da população de uma região empobrecida do Brasil, o Vale do Jequitinhonha (MG), onde a fábrica está instalada.

Outros nomes selecionados pela publicação incluem Taylor Swift, Gina Raimundo, Angela Hwang, Tracee Ellis Ross, Dana Walden, Fidji Simo, Clara Shih, Kirstin Peck, Aradhana Sarin, Priscilla Almodóvar, Dina Powell, Getha Murai e Naomi Osaka.

Com Diego Felix