São Paulo

A Mondelez vai financiar uma estátua de Cícero Pompeu de Toledo, que dá nome ao estádio do Morumbi. A empresa, dona da marca Bis, comprou recentemente os naming rights da arena do São Paulo Futebol Clube, que passou a se chamar Morumbis.

O anúncio foi feito na noite desta quinta-feira em evento realizado em um dos camarotes do estádio.

Novo letreiro da fachada do estádio Morumbis - Lucas Bombana - 29.fev.24/Folhapress

"Será uma estátua com a imagem real do Cícero que não pode ser esquecido", disse o presidente do clube, Julio Casares, citando a dificuldade em conseguir fotografias do dirigente, morto em 1959.

A estátua será colocada na entrada principal do Morumbis. Casares também deixou aberta a possibilidade de homenagear Telê Santana, técnico dos títulos mundiais de 1992 e 1993.

A Mondelez vai procurar fazer a ativação da marca também com outras iniciativas, como novos camarotes a serem instalados na arena. Serão leiloados as letras S-Ã-O que estão em um dos portões. Os lances iniciais serão de R$ 1.500 cada e a renda será revertida a instituições de caridade.

A Mondelez, dona também da Lacta, Tang, Belvita e Trident, esteve representada no evento por Mariano Lozano, CEO para a América Latina; Maximiliano Cardoso, CEO para o Brasil; e Álvaro Garcia, vice-presidente de Marketing.

Segundo Garcia, a empresa está satisfeita como a compra dos naming rights foi abraçada pelos torcedores, o que abre possibilidade para novas ações.

Aos executivos, Casares comentou que nesta quarta-feira (28), quando o São Paulo derrotou a Internacional de Limeira por 3 a 0 pelo Campeonato Paulista, em Brasília, torcedores levaram faixas em alusão aos naming rights.

Uma delas pedia a volta da equipe à capital federal com a faixa: "Brasília pede bis".

Com Alex Sabino e Diego Felix