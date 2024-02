São Paulo

Três montadoras cederam 80 veículos para autoridades estrangeiras que participam, desde a semana passada, das reuniões do G20, no Rio de Janeiro e em São Paulo. A iniciativa é uma parceria com a Unica (União da Indústria da Cana de Açúcar e Biocombustíveis), que promove a tecnologia do etanol.

Os carros híbridos da Hyundai, Stellantis e Toyota estão adesivados com letreiros que ressaltam a utilização do etanol brasileiro. O lema da reunião do G20 é "construindo um mundo justo e um planeta sustentável".

As montadoras forneceram carros híbridos para a locomoção das autoridades do G20 - Divulgação

Este movimento acontece no momento em que se questiona, no STF (Supremo Tribunal Federal), o Renovabio, programa federal de estímulo aos biocombustíveis, especialmente o etanol, como forma de compensar a emissão de poluentes.

Entre os pontos em discussão na ação direta de inconstitucionalidade (ADI) protocolada pelo Partido Renovação Democrática estão a comercialização dos Cbios —créditos de carbono comprados para compensação da venda de combustíveis poluentes, como diesel e gasolina—, a política de descarbonização das distribuidoras e um suposto aumento de R$ 0,12 no preço final das bombas nos postos.

Além da indústria da cana e das três montadoras que cederam os veículos, integra o movimento o Ministério de Relações Exteriores.

com Diego Felix