A Mundo Planalto é uma empresa católica e o dono, José Roberto Nunes, diz que Deus orienta seus passos pelo ramo imobiliário e hoteleiro.

Seus executivos são chamados de escolhidos, referência aos discípulos de Jesus. Do Terra Santa, em Trindade (GO), ao Hard Rock Gramado (RS), o empresário coleciona projetos que já consumiram R$ 5 bilhões em investimentos.

José Roberto Nunes, CEO da Planalto Invest - Divulgação

Como é ter Deus no comando? A gente é uma empresa cristã e Deus me deu essa visão de enxergar o que tinha por trás do que o Walt Disney fez em Orlando, nos EUA. No final, ele criou uma grande âncora de entretenimento, com hotelaria e empreendimentos imobiliários. Foi daí que surgiu a ideia de fazer primeiro o Arca Parque. Por ano, são 105 mil visitantes. Os clientes foram construindo suas casas ao redor e hoje já são quase 2.000 unidades vendidas.

O local fica próximo de Trindade (GO), uma cidade de romeiros que recebe cerca de 4 milhões de pessoas por ano. Hoje, o negócio se chama Terra Santa e está em fase final. Vamos fazer um mall de conveniência e o último condomínio [ao todo são seis] de altíssimo padrão.

Não tem igreja? Essa é a grande dúvida e Deus ainda não se manifestou. Até porque, comercialmente falando, a gente não explora tanto o tema bíblico. É muito mais lúdico.

Como é uma empresa cristã? Temos nossos dez mandamentos. O primeiro é ser obstinado pelo cliente. Outro é ter visão de startup, de errar, mas corrigir rápido. Um terceiro é ter atitude de dono. Nossos colaboradores são chamados de escolhidos. A palavra divina fala que todos foram chamados, mas poucos são os escolhidos, a quem Deus capacita. Quando entra uma pessoa nova na empresa, tem alguém que a acompanha, que batizamos de anjo.

É pecado falar em dinheiro? Investimos R$ 5 bilhões [em todos os projetos] e as vendas somaram R$ 800 milhões [terrenos e cotas de uso nos hotéis]. Como são parceladas, temos uma receita média de R$ 80 milhões por ano. Além do Terra Santa, compramos o direito de usar a marca Hard Rock e devemos lançar o empreendimento em Gramado (RS), em 2028. As vendas já começaram.

Temos também a rede hoteleira, a Castelos do Vale, no Rio Grande do Sul, uma marca muito conectada com o universo do vinho. É uma espécie de clube, chamado Winecation, com intercâmbio para outros 4.200 hotéis de enoturismo no mundo. Uma semana por ano custa R$ 49 mil para quatro pessoas.

Raio-X | José Roberto Nunes, 38

Formação: Bacharel em Administração (Universidade Alfa) e gestão em negócios imobiliários (FGV)

Carreira: Em 2010, fundou a Mundo Planalto; em 2015, montou o Arca Parque, semente do que seria o Terra Santa; hoje atua no ramo imobiliário e de hotelaria