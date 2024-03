Brasília e São Paulo

A AGU (Advocacia-Geral da União) derrubou uma decisão da Justiça de Minas Gerais que impedia empresas ligadas à Fiemg (Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais) de entregarem o relatório de equidade salarial.

Agora, as empresas terão somente cinco dias para recorrerem individualmente à Justiça se não quiserem entregar os dados sobre salários pagos a homens e mulheres.

Fachada da AGU (Advocacia-Geral da União), em Brasília - Rafa Neddermeyer - 03.nov.23/Agência Brasil

Caso contrário, terão de apresentar as informações até 31 de março sob risco de autuação. A multa equivale a 3% do valor da folha de pagamento.

A suspensão estava valendo por força de uma Ação Civil Pública movida pela (Fiemg) junto ao Tribunal Regional do Trabalho em Minas Gerais.

Em um primeiro momento, a Justiça suspendeu a obrigatoriedade imposta por uma legislação do Ministério do Trabalho a empresas com mais de 100 empregados de publicarem seu relatório de transparência salarial.

As associadas da Fiemg consideram que essa exigência impõe abertura ao mercado de informação comercial sigilosa e resistem à medida.

"A orientação mais cautelosa é que as empresas que não queiram apresentar o relatório judicializem o tema, pois há decisões individuais proferidas pela Justiça Federal no sentido de deferir a suspensão da prestação de informações a tal título", diz Eduardo Alcântara, sócio da área trabalhista do Demarest.

Em nota, a Fiemg disse que vai recorrer da decisão do TRF-6. Segundo o presidente da federação, Flávio Roscoe, declarações para fins de imposto de renda são sigilosas e informações sobre a renda, que constarão nos relatórios, poderão ser divulgadas de forma ilegal.

"Estamos defendendo a sociedade, para evitar que seus dados sejam expostos e usados para meios indevidos. Não entendemos o sentido de publicar dados específicos de renda, tanto de homens quanto de mulheres", afirma o presidente da FIEMG, Flávio Roscoe.

Ele também nega que a não divulgação dos relatórios seria uma forma de manter desigualdades salariais entre homens e mulheres e disse que a Fiemg defende a meritocracia e direitos iguais entre os gêneros.

Com Diego Felix