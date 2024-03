São Paulo

O presidente da Sanasa, Manuelito Magalhães Junior, disse, nesta quarta (27), que o debate sobre a privatização do saneamento é um falso dilema.

As declarações foram dadas após a divulgação dos resultados da empresa, que tem 99% de controle da prefeitura de Campinas (SP).

Em 2023, a Sanasa registrou o maior investimento em cinco décadas e, na semana passada, ficou entre as três melhores do país, segundo o Instituto Trata Brasil, que monitora os serviços de empresas públicas e privadas do setor.

Relógio que mede consumo de água em residência de São Paulo - Zanone Fraissat - 16.nov.23/Folhapress

Entre as cidades com mais de 500 mil habitantes, Campinas foi o líder e obteve nota máxima em atendimento, melhoria de atendimento e eficiência.

Somente em 2023, foram investidos R$ 307 milhões. No acumulado dos últimos três anos, os investimentos somaram R$ 625 milhões, dos quais R$ 454,2 milhões referem-se à água e R$ 130,7 milhões a esgoto.

"O investimento recorde em 2023 evidencia que o debate entre o público e o privado no saneamento brasileiro é um falso dilema: gestão, planejamento, metas ambiciosas, equipe técnica qualificada e continuidade de política pública se sobrepõem a essa questão", disse Magalhães Junior.

As declarações ocorrem no momento em que estados e municípios tentam preparar concessões de seus sistemas de água e esgoto, motivados pelo novo marco do setor — que determina abertura de processo licitatório para a administração dos serviços básicos.

Com Diego Felix