São Paulo

Alvo de denúncias de corrupção, o presidente da autoridade portuária, Anderson Pomini, palestrou, nesta quarta (3) sobre transparência em um evento da ONU.

Há cerca de dois meses, o senador Alexandre Giordano (MDB-SP) encaminhou ao Ministério de Portos e Aeroportos uma lista com supostos casos de corrupção envolvendo Pomini.

A Autoridade Portuária de Santos (APS) nega as acusações, classificadas como calúnia.

Presidente da autoridade portuária, Anderson Pomini, palestra em evento da Pacto Global - Ricardo Matsukwa

Pomini disse que recebeu o convite como uma "homenagem" dos organizadores do evento.

"As empresas públicas, em especial, têm o dever de se apresentarem com transparência", disse. "Trouxemos aqui alguns elementos que comprovam que é possível fazer com que uma empresa pública se apresente com eficiência, respeitando as normas e as formalidades que são impostas a ela para a segurança do próprio patrimônio, mas com transparência."

No início de fevereiro, o senador acusou Pomini de ter montado uma "estrutura paralela" dentro da Autoridade Portuária de Santos voltada para "práticas criminosas por meio de atos de corrupção".

"Não há nem investigação aberta", diz APS

Consultada, a APS disse que Pomini foi convidado para falar no evento porque a empresa recebeu quatro prêmios de transparência do Movimento 100% Transparência do Pacto Global da ONU.

"Um dos temas da palestra tratou de como os gestores devem agir nos casos de denúncias vazias e como as metas de transparência em vigor enfraquecem as denúncias infundadas. No caso citado, o requerimento do senador sequer foi processado pela falta de fundamento das denúncias", diz a empresa em nota.

A Pacto Global informou que o convite foi feito no ano passado à empresa, que indicou seu presidente para representá-la.

"Durante esse período, acompanhamos pela imprensa, em fevereiro e março, o caso envolvendo o presidente da APS", disse. "É importante esclarecer que não houve comprovação pública e que não foi aberta investigação formal sobre o caso. Assim, seria precipitado fazer mudanças na programação do evento por este motivo."

O evento, ocorrido em São Paulo, foi organizado pela Pacto Global, iniciativa da ONU para incentivar empresas a adotarem políticas de responsabilidade social corporativa e sustentabilidade. Contou com o apoio da AYA Earth Partners, organização voltada a debater ações ligadas à descarbonização do país, e a presença de executivos de grandes empresas, como Luiza Trajano, fundadora do Magazine Luiza, e do secretário-executivo adjunto do Ministério da Fazenda, Rafael Dubeux.

Com Pedro Lovisi e Diego Felix