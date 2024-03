Brasília

O governo cogita barrar a votação do projeto que modifica a lei de falências, porque o texto da deputada Dani Cunha (UB-RJ) teria contado com a consultoria de seu pai, Eduardo Cunha.

O ex-deputado, preso na Lava Jato, nega veementemente ter atuado no projeto, que, nesta segunda (25), contou com um manifesto contrário assinado por 24 juristas ligados a falências empresariais.

A deputada Danielli Cunha afirmou à coluna que houve acordo com o governo em torno do projeto e que a votação está prevista.

"A Fazenda já negociou alterações em longa discussão comigo, com o presidente da casa [Arthur Lira] e com todas as bancadas partidárias representadas por seus líderes", disse. "Se isso é algum tipo de fishing expedition [busca inespecífica de informações incriminatórias] comigo não funcionará."

Ao Painel S.A. o ex-deputado Eduardo Cunha negou veementemente qualquer atuação.

"Quem é a relatora é minha filha e ela quem está tratando do assunto", disse Cunha ao Painel S.A.. "Não participo das decisões e nem das articulações dela. Isso é prerrogativa do mandato dela."

Cunha afirmou que desconhece o texto e, "pelo que sabe", o substitutivo relatado pela deputada "reflete acordo com líderes e o próprio governo".

Antecedentes

O Planalto defendia o projeto como forma de blindar a União no processo de recuperação judicial da Oi. A operadora, que está em sua segunda recuperação judicial, corre risco de ter sua falência decretada.

Bancos públicos e a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) são os maiores credores e, caso isso se confirme, clientes terão de ser atendidos pela União.

O texto está previsto para ser votado nesta terça (26) e garante aos credores mais poder diante do administrador judicial, que conduz o processo mediante autorização judicial.

O novo projeto prevê a possibilidade de destituição do administrador e sua troca por um gestor fiduciário, desde que aprovada em assembleia de credores.

A destituição poderá ser feita se, em um prazo de três anos, a recuperação não for concluída.

Confirmada a destituição, o administrador não pode ser escolhido como gestor fiduciário e ainda fica dois anos de quarentena, o que, na prática, tem sido visto pela categoria como uma punição.

Outra mudança é a remuneração. Hoje, o administrador recebe uma porcentagem sobre cada dívida recuperada –até 5%. Com a nova proposta, os rendimentos ficam atrelados ao prazo de recebimento pelos credores.

Hoje, na maior parte dos cOs credores se ressentem de acordos que, segundo eles, concederam excessivos descontos aos devedores e favoreceram os administradores judiciais.

Reação

Vinte quatro juristas e advogados assinaram, nesta segunda (25), um manifesto contra a aprovação do projeto de lei. No documento, eles afirmam que o projeto "cria um efetivo risco de colapso ou retrocesso significativo" para as cerca de 10 mil empresas em processos falimentares.

"O projeto propõe regras irrazoáveis e inéditas no mundo em matéria de liquidação (como administradores judiciais com mandato fixo, período de carência para assumir novos processos e limitação do número de casos, o que punirá justamente os mais eficientes) e afasta princípios e regras já consagrados (como a preservação de garantias e a proteção a credores vulneráveis para garantia da igualdade de tratamento)", escrevem.

"Há imprecisão quanto à responsabilidade e à autonomia dos gestores fiduciários no exercício de sua (nova) função, ausência de mecanismos de controle dos conflitos de interesses entre credores, indefinição sobre a origem dos recursos para pagamento de administradores judiciais provisórios ou daqueles que trabalharem em falências deficitárias, imprecisão sobre estimativa e avaliação de créditos e de bens, restrições à circulação de crédito, entre tantos outros."

