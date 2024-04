São Paulo e Brasília

No show de lançamento da nova estratégia da Bem Protege, o astro sertanejo Gusttavo Lima, garoto-propaganda da empresa de proteção veicular, foi anunciado como sócio.

Na festa, o CEO, Gleidson Soares, ao lado do cantor, ouviu ele dizer que pretendia ser dono da companhia.

O cantor Gusttavo Lima (ponta direita) ao lado dos donos da Bem Protege, Gleidson Soares (centro) e Ismael Nascimento (esq.) - @Bem Protege Brasil no Facebook

Dois anos e meio se passaram e, até hoje, Gusttavo Lima não aparece no quadro societário da Bem Protege, que acumula uma enxurrada de processos judiciais e reclamações em órgãos de defesa do consumidor por acidentes sofridos sem que a indenização tenha sido paga.

A empresa, que hoje está fora do radar da Susep (Superintendência de Seguros Privados), terá de se adequar, caso a nova legislação entre em vigor.

Como noticiou o Painel S.A., um dos projetos de lei em andamento prevê que, para vender cobertura veicular ou qualquer outro tipo de proteção que se assemelhe a seguro, será obrigatório obter registro. Caso contrário, a empresa estará atuando na ilegalidade.

A mudança também encontra reforço na proposta do novo código civil em tramitação no Congresso.

Dupla

A parceria do cantor com a Bem Protege teve início em 2020, quando Lima se tornou embaixador da companhia no Brasil. O anúncio foi feito durante uma das lives do sertanejo na pandemia.

Nas redes sociais, os donos da empresa afirmam que existe um "antes e depois do Gusttavo Lima" na história da Bem Protege.

Recentemente, Gleidson Soares afirmou, publicamente, que o sucesso do negócio se deve ao cantor, que "leva a marca aos quatro cantos do país".

Em publicação da própria companhia, Gusttavo Lima disse que todos os seus carros são segurados pela Bem Protege e que ele sentiu até vontade de se tornar dono do negócio.

Em 2021, Lima foi anunciado por Soares como sócio da empresa em um evento público.

Desde então, intensificaram-se os processos judiciais por reparações da empresa. No site Reclame Aqui, houve 489 registros de consumidores, boa parte se dizendo lesada. Algumas dessas denúncias partiram de fãs. Eles acreditavam que Lima é dono do negócio.

Guerra sobre rodas

As seguradoras travam uma guerra contra empresas como a Bem Protege, que se enquadram como APVS (Associação de Proteção Veicular).

Elas não são seguradoras. Funcionam como condomínio em que os interessados arcam com uma taxa de adesão e pagam mensalidades para ter determinados tipos de coberturas de veículos.

Embora haja empresas sérias e idôneas nesse segmento, há diversas investigações policiais na esteira de processos do Ministério Público Federal, que apontam o uso dessas associações por organizações criminosas devido à falta de fiscalização e controle.

Nova fase

Em julho de 2023, a Bem Protege lançou a BP Seguradora, que recebeu autorização da Susep para atuar no setor de seguros de veículos, vida e patrimônio.

O anúncio oficial foi feito por Gusttavo Lima ao lado dos donos da companhia. Nas redes de uma filial da empresa em Porto Alegre (RS), o sertanejo novamente é creditado como sócio da BP Seguradora.

No entanto, o cantor nega qualquer tipo de vínculo societário. Via assessoria, ele informou ser garoto-propaganda do Grupo Bem Protege, que inclui a BP Seguradora, "para uso de imagem e voz".

A coluna tentou contato com a Bem Protege e contactou, diretamente, seus acionistas, mas não obteve retorno.

Com Diego Felix