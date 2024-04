Brasília

De olho em investimentos de R$ 1 trilhão na próxima década pela iniciativa privada, governadores já marcaram presença no Fórum Brasileiro de Líderes em Energia, que reunirá duas centenas de CEOs de empresas do setor, nacionais e estrangeiras.

Esse grupo pretende desembolsar em projetos de energia renovável e discutirá as novas fronteiras para esse mercado no mundo no evento, que acontece no Rio de Janeiro na próxima semana.

Painéis solares instalados na usina solar de Tanquinho, em Campinas (SP) - Divulgação

Os governadores do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, pretendem apresentar o potencial que seus estados tem para oferecer a essas empresas, principalmente em energia eólica (onshore e offshore), fotovoltaica, biogás e hidrogênio verde.

"É o que o setor está chamando de década de ouro do setor elétrico brasileiro", disse Marcelo Moraes, CEO do Fórum. "Vamos ter um volume jamais visto de recursos investidos em nosso país, vindos de todo o mundo."

A Petrobras se antecipou e já anunciou um investimento de US$ 5,5 bilhões em projetos de energia de baixo carbono, até 2028, a começar pela instalação de aerogeradores em alto mar no Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro.

A previsão é que dois outros recebam novos investimentos da Petrobras: um da região Sul e outro do Nordeste.

Com Diego Felix