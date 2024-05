Brasília

A carioca Fernanda Orcioli trocou uma carreira de sucesso no desenvolvimento de fragrâncias para gigantes globais como Dolce & Gabbana, Gucci e Hugo Boss para lançar sua própria marca. Com acesso aos melhores fornecedores do mundo, ela quer fazer da Felisa Beauty um ícone brasileiro.

A empresária Fernanda Orcioli, dona da perfumaria de luxo Felisa - Eduardo Anizelli - 13.mai.24/Folhapress

Uma das essências do Chanel 5 é da Amazônia. Por que não tínhamos uma perfumaria de luxo?

Somos o segundo país que mais usa perfumes, presentes na vida de cerca de 80% dos brasileiros. Esse é um mercado tomado pelos grandes players locais com produtos mais acessíveis. Já o mercado de luxo é dominado pelas marcas internacionais. O nosso objetivo é competir de igual para igual [com elas].

Como?

Nossos produtos são criados por dois perfumistas franceses, com os mesmos insumos das grandes perfumarias do mundo. A rosa vem da Turquia, o jasmin, do Egito, a baunilha, de Madagascar. Isso faz muita diferença nesse segmento, em que o consumidor busca marcas autorais, uma essência surpreendente, que se torne uma espécie de assinatura. Com pouco mais de um ano, a Felisa já foi citada na Esxence [a feira de nicho mais importante do mundo] e na BW Confidential [revista francesa de cosméticos].

Como converter essa receptividade em vendas?

Estar nas prateleiras do varejo especializado em luxo é imprescindível. Hoje, estamos em 35 lojas no Brasil e queremos chegar a 70 ainda neste ano. A parceria entre marcas nacionais e varejistas é fundamental.

Qual é o plano para crescer no exterior?

Neste semestre, atingimos um marco, que é a internacionalização. Fechamos um contrato com 11 lojas importantes presentes em seis ilhas do Caribe —Cayman, Granada, Saint Martin, Trinidad e Tobago, Saint Croix e Saint Thomas. Estar nessa região é estratégico, por ser um destino turístico que recebe visitantes do mundo todo em busca de experiências novas. Exportar será, nesse momento, tanto um vetor de awareness [conhecer para espalhar a marca] como de vendas.

Para isso, é preciso ter investimento pesado. Como financia seu projeto?

Comecei com recursos próprios, e fizemos, no início de 2024, a primeira rodada de investimentos. Não abrimos números, mas enxergamos como natural uma rodada com bancos e fundos de investimento nos próximos anos.

Quais são as metas previstas no modelo de negócios?

Dominar o mundo (risos).

Raio-X | Fernanda Orcioli

Formada em administração pela PUC-RJ com pós pela FGV-RJ e pela IESE Barcelona, construiu uma carreira de mais de 20 anos na perfumaria de luxo de grandes marcas globais. A experiência deu acesso ao seleto mercado de luxo e seus fornecedores. Em março de 2023, fundou a Felisa Beauty.