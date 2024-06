Brasília

A PepsiCo vai recuperar totalmente o plástico usado nos pacotes de salgadinhos vendidos neste ano e avançará na campanha para anular seu impacto com a venda de bebidas.

A meta da companhia é adotar somente plásticos reciclados na produção de H2OH! Limão e TEMM e ampliar para 14% em suas marcas de bebidas, H2OH!, Pepsi, Lipton e Gatorade até o fim deste ano.

A PepsiCo é uma das maiores produtoras de bebidas do mundo - Mario Anzuoni - 11.jul.17/Reuters

A companhia informa ter reduzido em 5 mil toneladas o uso de plástico virgem nas suas embalagens de bebidas desde 2020 —20% de sua produção.

Nos salgadinhos, 100% das 18.500 toneladas de plásticos flexíveis (Bopp) foram recuperados em seis estados: Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Pernambuco, Paraíba e Amazonas.

Esse volume equivale às vendas realizadas em 2021 e 2023.

Neste ano, a PepsiCo estima coletar mais de 8.600 toneladas de plástico flexível, de acordo com a gerente de sustentabilidade corporativa da PepsiCo Brasil Priscila Papazissis.

Painel S.A. Receba no seu email uma newsletter exclusiva da coluna Carregando...

Esse desempenho é auditado pela Ernst & Young.

"No Brasil, são produzidas mais de 24 milhões de toneladas de resíduos recicláveis ao ano pela sociedade, incluindo indústrias e empresas, mas apenas cerca de 3% são reciclados", diz Priscila Papazissis, gerente de sustentabilidade corporativa da PepsiCo Brasil.

A PepsiCo integra ainda o programa Reciclar pelo Brasil, por meio do qual ambiciona recuperar de 22% a 30% de todas as embalagens pós-consumo através da reciclagem em parceria com cooperativas em 26 estados do país.

Os produtos da PepsiCo são apreciados pelos consumidores mais de um bilhão de vezes por dia em mais de 200 países e territórios em todo o mundo.

Em 2023, a receita líquida do grupo foi de US$ 91 bilhões, impulsionada por um portfólio complementar de bebidas e alimentos convenientes que inclui Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi, Kero Coco, Toddy, Quaker, entre outras.

Com Diego Felix