São Paulo

A Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação) abriu uma nova rodada de investimentos para o programa Rota 2030, iniciativa do governo federal que pretende alavancar o setor automobilístico do país com apoio técnico e compartilhamento de riscos com inovação.

Desde que foi lançado, em 2019, o programa já viabilizou R$ 254 milhões em investimentos para 206 projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Como contrapartida, empresas que fazem aportes recebem isenção fiscal.

Setor automotivo voltou a ficar aquecido no Brasil - Leticia Moreira/Letícia Moreira - 10.mai.14/Folhapress

"É uma oportunidade para elevar o padrão da indústria brasileira. Com isso, construímos as bases para um futuro mais promissor e competitivo para um setor automotivo mais sustentável e conectado com as necessidades do mundo", disse, em nota, o presidente da Embrapii, Francisco Saboya.

Atualmente, existem três modalidades de investimentos. Na primeira, o aporte da Embrapii chega a um terço do valor do projeto com recursos não reembolsáveis.

Na segunda modalidade, são garantidos até 50% dos recursos não reembolsáveis para os projetos que envolvam mais de uma empresa. Neste caso, pelo menos uma delas precisa ter receita operacional bruta do ano anterior até R$ 90 milhões (médias e pequenas empresas).

A terceira modalidade garante até 50% de recursos não reembolsáveis para projetos individuais em empresas com receita até R$ 90 milhões.

