Ranking Folha-Mauá: Chevrolet Onix se destaca entre os carros 'populares'; veja as comparações

A redução de preços dos automóveis promovida em junho movimentou as vendas no varejo, modalidade que é mais rentável para as montadoras.

Os emplacamentos de carros de passeio para pessoas físicas cresceram 23,1% em relação a maio. Os maiores descontos englobaram os carros da categoria Compactos 1.0 (sem turbo) do Ranking Folha-Mauá 2023.

Chevrolet Onix foi o mais eficiente em seis das oito provas de desempenho e consumo na categoria Compactos 1.0 (sem turbo) do Ranking Folha-Mauá 2023 - Divulgação

Nos testes realizados nos últimos 12 meses, o modelo "popular" que obteve os melhores resultados foi o Chevrolet Onix. O hatch voltou à pista após passar por atualizações e se enquadrar na sétima fase do Proconve (Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores).

O compacto da Chevrolet – que teve o preço reduzido para a partir de R$ 78.390 durante o programa de desconto – foi o mais eficiente em seis das oito provas de desempenho e consumo.

O Citroën C3 1.0 (R$ 73 mil) obteve o melhor resultado em aceleração quando abastecido com etanol. Já o Fiat Argo (R$ 81 mil) foi o mais econômico no uso urbano com o mesmo combustível.

No ranking de vendas, o Onix busca manter seu espaço. A General Motors tem apostado em produtos de maior rentabilidade e investido globalmente em modelos elétricos, mas seu compacto tem papel importante no mercado nacional.

Em junho, o hatch teve 8.261 unidades emplacadas no país, o que garantiu a terceira colocação entre todos os modelos à venda. A liderança do mês ficou com o Volkswagen Polo (9.949 licenciamentos), seguido pela picape compacta Fiat Strada (9.007). Os dados são da Fenabrave, associação que reúne os distribuidores de veículos.

COMO SÃO FEITOS OS TESTES

Para aferir o desempenho dos carros, o Instituto Mauá de Tecnologia utiliza o V-Box, equipamento que usa sinal de GPS. Os testes de aceleração e retomada são feitos na pista da empresa ZF, em Limeira (interior de São Paulo).

A etapa que verifica o consumo na cidade tem 27 km. Para simular um percurso rodoviário a 90 km/h, os pilotos de teste dirigem por 31 km.

Ambos os trajetos ficam em São Caetano do Sul (ABC), onde está a sede do instituto. Se o carro for flex, são feitas duas medições: uma com etanol, outra com gasolina.

O consumo de modelos elétricos é medido por meio do carregador instalado no IMT. O teste calcula o gasto para rodar 100 km nos modos urbano e rodoviário.