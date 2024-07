Brasília

As vendas do iPhone 14 usado cresceram 94% no primeiro semestre deste ano por meio da OLX, em relação ao mesmo período do ano passado, mas o modelo da geração 11 ainda é o líder entre os smartphones.

A plataforma, a maior do Brasil, não divulga volumes comercializados. O iPhone 14 é o que registrou maior aumento nas vendas entre os modelos anteriores à geração 15.

O iPhone 14 foi lançado pela Apple em 2022 - Brittany Hosea-Small /AFP

O desempenho do iPhone 14 Pro Max também teve alta de 48%, seguido pelo do iPhone 13 (25%), e do 12 (14%).

Com Diego Felix