São Paulo

O Facebook recebeu mais de R$ 2,5 milhões em gastos de campanha com publicidade. Ao todo 1.274 candidatos a prefeito e a vereador, além de partidos políticos, pagaram impulsionamento de postagens à Meta, dona da plataforma.

Candidato à reeleição em Fortaleza (CE), José Sarto (PDT) é o líder do ranking, com R$ 300 mil gastos em despesa com impulsionamento de conteúdo.

Guilherme Boulos (PSOL), que disputa a Prefeitura de São Paulo, foi o segundo candidato que mais gastou com publicidade no Facebook - Adriano Vizoni/Folhapress

Em seguida aparece Guilherme Boulos (PSOL), candidato em São Paulo e líder das intenções de voto para a prefeitura da capital paulista, segundo o Datafolha. Foram transferidos R$ 120 mil.

A última declaração da campanha do candidato apoiado pelo presidente Lula, feita no dia 23 de agosto, foi a mais alta, com R$ 80 mil.

Curiosamente, naquele mesmo dia o Datafolha mostrou Pablo Marçal (PRTB), que montou um exército de perfis monetizados, crescendo de 14% para 21% das intenções de voto.

Evandro Sá Barreto Leitão (PT), adversário de José Sarto em Fortaleza, gastou R$ 100 mil. O prefeito de Belém, Edmilson Brito (PSOL) e Mauro Henrique Tramonte (Republicanos), candidato em Belo Horizonte, declararam gastos de R$ 50 mil cada um.

Segundo dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o Facebook concentra 4% dos gastos totais das campanhas pelo país com fornecedores.

Com Diego Felix