A confiança do comerciante paulista voltou a subir em agosto e interrompeu uma série de quatro quedas seguidas, voltando ao patamar de janeiro.

Monitoramento da FecomercioSP mostra que, em agosto, o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) foi de 108,5 pontos —ele era de 108 no início do ano e foi de 107,8, em agosto do ano passado.

O indicador varia de 0 (pessimismo total) a 200 pontos (otimismo total). Em agosto, ele revelou que, apesar das condições ainda ruins, como juros elevados, o empresariado continua contratando e investindo.

Para a FecomercioSP, fatores como as vendas dos Dia das Mães e dos namorados, o aquecimento do mercado de trabalho na região e o desempenho acima do esperado para a economia no segundo trimestre ajudam a explicar a retomada da confiança.

Com os indicadores econômicos e o mercado de trabalho em alta, os empresários também estão demonstrando maior propensão à ampliação do quadro de funcionários. O índice que mede o apetite por novas contratações subiu 3,3% em agosto.

