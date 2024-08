Brasília

A fabricante norte-americana de bebidas Ignite fará uma festa para comemorar o aniversário de Gusttavo Lima nesta semana e mobilizou fabricantes de cigarros, que alertaram para a infração cometida com o evento.

Apesar de ser fechada, a festa causou controvérsia porque a Ignite também fabrica cigarros eletrônicos, os chamados vapes, cuja venda e propaganda estão proibidas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

No mercado paralelo, esses produtos invadiram o país e já movimentam R$ 7,5 bilhões por ano –um dos motivos que levou a agência a não só vetar o comércio, mas também a propaganda do fabricante.

Gusttavo Lima em show realizado durante o rodeio Itu Festival - Rubens Cavallari

A portaria da Anvisa determina que a marca de dispositivos eletrônicos para fumar não pode ser divulgada de qualquer forma –direta ou indiretamente– mesmo que ela também sirva para designar outros produtos do mesmo fabricante.

Ou seja, ainda que a Ignite esteja difundindo sua marca de vodca ou gin –caso do contrato com Gusttavo Lima–, ela não poderia fazer propaganda porque produz cigarros eletrônicos, dispositivos proibidos no Brasil.

A resolução da Anvisa também considera ser propaganda: "exposição e qualquer forma de divulgação abrangendo, inclusive, a divulgação do nome de marca e elementos de marca de dispositivos eletrônicos para fumar ou da empresa fabricante em produtos diferentes dos derivados do tabaco".

Consultado, o cantor Gusttavo Lima afirmou, via assessoria, que a Ignite está chegando no Brasil com as bebidas (gin e vodca), a Ignite Spirits e será embaixador da marca.

"Essa empresa está oferecendo uma festa para comemorar a entrada no país e o aniversário do Gusttavo, que é no dia 03/09", disse em nota.

