Brasília

As montanhas geladas de Banff, no Canadá, tornaram-se destino certo de líderes globais da inovação que se reúnem no The Gathering Summit.

Batizado de "Davos do marketing", o evento foi considerado pela revista Forbes um dos melhores do gênero.

Painel da Marvel no The Gathering Summit, evento realizado em Banff (Canadá) e conhecido como a "Davos do marketing" - Divulgação

Em sua 11ª edição, que ocorre de 23 a 25 de outubro de 2024, cerca de 2.000 pessoas de todos os continentes se reúnem para conversar sobre as estratégias que fizeram mudar empresas como Apple, Marvel, TikTok, McDonald's, Nike, Call of Duty, NBA, Amazon, Coca-Cola, entre outras.

As palestras e mesas redondas se intercalam com masterclasses e sessões fechadas de perguntas e respostas —celulares são proibidos—, em que não há restrições para perguntas e nem segredo nas respostas, desde que as informações não sejam confidenciais.

Foi em uma dessas edições que a Mattel revelou sua intenção de lançar o filme da Barbie como parte de uma estratégia de reposicionamento global.

No Brasil, a iN, consultoria de marcas especializada no desenvolvimento de Cult Brands, representa oficialmente o evento e organiza a comitiva brasileira.

"Queremos que os participantes voltem com ideias e inspiração para liderar a evolução em suas empresas," diz o CEO da iN, Fábio Milnitzky. "É uma oportunidade de trocar ideias e criar conexões com personagens que são protagonistas da inovação no mundo das marcas".

Nas edições anteriores, foram discutidas, por exemplo, estratégias de Harley-Davidson, que busca atrair o público jovem sem perder a identidade visual, muito ligada aos fãs mais velhos.

Os Lakers, time de basquete de Los Angeles (EUA) cuja fama fez surgir seguidores mundo afora, já contaram como passaram a investir em campanha de geração de receita fora da América do Norte, onde só têm 7,5% dos fãs.

A edição deste ano deve discutir como as empresas estão se preparando para se tornarem "cult", um atributo que gera propaganda viral —dentro e fora da internet.

Para Milnitzky, nem todas as marcas têm esse potencial, mas todas podem obter vantagens explorando algumas das características das que são cult. No Brasil, Natura, Boticário, Embraer, entre outras, possuem os atributos, mas ainda não chegaram lá plenamente.

OS OITO PRINCÍPIOS

O que uma empresa precisa para ser cult

Compartilhar um propósito

Inspirar de dentro para fora

Promover encontros

Ter ritos e rituais

Defender uma causa

Co-criar com seus públicos

Gerar identificação

Ser memorável

Com Diego Felix