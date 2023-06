São Paulo

A gestão profissional de projetos sociais está intrinsecamente ligada aos princípios de ESG que envolvem preocupações ambientais, sociais e de governança corporativa. A implementação desses princípios está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) da Agenda 2030 da ONU, que visa alcançar um futuro mais sustentável, inclusivo e equitativo.

No contexto do terceiro setor, voluntários, assistentes, analistas e gerentes de projetos desempenham um papel fundamental na promoção desses princípios e na contribuição para o alcance dos ODSs. De acordo com o Relatório de Desenvolvimento Sustentável da ONU, publicado em 2020, organizações do terceiro setor têm um papel crucial na implementação dos ODS, representando 33% dos parceiros de desenvolvimento. Eles atuam como catalisadores de mudança e mobilizam recursos para iniciativas de impacto social.

A integração dos princípios ESG na gestão de projetos sociais é crucial para resultados positivos nas comunidades e meio ambiente. No terceiro setor, considerar aspectos ambientais, promover sustentabilidade e práticas ecoeficientes é essencial. Incluir igualdade, educação, saúde e fortalecimento comunitário também é necessário.

A governança é essencial na gestão de projetos sociais. Monitoramento, transparência, prestação de contas e aprendizado são fundamentais para a eficácia das iniciativas. Boas práticas fortalecem organizações do terceiro setor, aumentando sua credibilidade.

A correlação entre ESG, os ODS e o terceiro setor evidencia a necessidade de capacitação e valorização desse profissional. Investir em formação e desenvolvimento de competências técnicas, interpessoais, de autogerenciamento e específicas do setor é essencial para enfrentar os desafios complexos e multidisciplinares da gestão de projetos sociais. Essas quatro habilidades contribuem para o alcance dos objetivos de sustentabilidade e impacto social propostos pela agenda global. Abaixo detalhamos os tipos de competências citados:

Competências para gestão profissional de projetos sociais Competências técnicas Incluiem um profundo conhecimento das práticas e metodologias de gestão de projetos e programas sociais, a capacidade de elaborar planos estratégicos e a habilidade de mensurar e avaliar o impacto social alcançado. No mercado há metodologias de gestão de projetos que focam exclusivamente no terceiro setor, como o Project DPro (PMD Pro), que trabalham com a Teoria da Mudança, Marco Lógico e Avaliação de Impacto Social, entre outros aspectos relevantes sob a ótica da gestão de qualidade. Competências interpessoais O ambiente do terceiro setor é multifacetado no qual lidamos com equipes diversas e diversificadas, stakeholders, comunidades, beneficiários, financiadores, poder público entre outros. Por isso, é crucial que esse profissional desenvolva habilidades de se comunicar de forma clara e eficaz, de ouvir ativamente, além da capacidade de negociar e resolver conflitos, e de construir relacionamentos colaborativos são características essenciais para o sucesso. Competências de autogerenciamento É preciso ser capaz de definir prioridades, estabelecer metas claras, administrar tempo de forma eficiente para tomada de decisão estratégica. Além disso, a resiliência, a capacidade de lidar com pressão e adversidades, e a habilidade de se adaptar a mudanças são características importantes nesse papel. Competências específicas do terceiro setor É fundamental possuir conhecimento não só sobre o terceiro setor, mas também do próprio contexto e particularidades das organizações não governamentais. O que inclui empatia, sensibilidade cultural, conhecer as melhores práticas de governança, os modelos de financiamento, das estratégias de captação de recursos, entre outras.

Por fim, a gestão profissional de projetos sociais, alinhada aos princípios ESG e aos ODS da Agenda 2030, requer profissionais capacitados no terceiro setor. E há uma demanda mútua de profissionais buscando se especializar, assim como de entidades (ONGs, institutos e fundações) buscando a capacitação dos seus colaboradores. A valorização dessas pessoas e do terceiro setor como um todo é fundamental para promover o impacto social e contribuir para um futuro mais sustentável e inclusivo.