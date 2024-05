O Brasil enfrenta desafios monumentais no caminho rumo à justiça social. Previsões dizem que serão necessários 116 anos para alcançar a equidade racial e 131 para a de gênero. A corrida será longa.

Alguns partem à frente, garantindo a melhor posição. Obstáculos e emergências surgem no caminho dos demais. É a desigualdade se materializando na pista. Em resposta às demandas, a sociedade civil tem agido de forma coordenada, envolvendo outros atores na articulação de estratégias que assegurem oportunidades justas para todos.

Aqueles que largaram em vantagem têm assumido o compromisso de equipar com apoio e recursos os que seguem. Isso é o que acontece no Movimento Bem Maior. Adotamos estratégia de coinvestimento com outros investidores sociais para ampliar recursos e impulsionar o impacto.

Filantropia estratégica vai além da doação - Danilo Verpa/Folhapress

Com doações de 11 filantropos ao longo de cinco anos, conseguimos fortalecer 194 OSCs (organizações da sociedade civil) e coletivos em 26 estados e no Distrito Federal, a partir de investimento de mais de R$ 100 milhões. Isso significa nivelar o terreno para garantir que mais pessoas tenham oportunidades de correr lado a lado.

Os dados estão compilados no relatório de atividades do Movimento Bem Maior e trazem um panorama da atuação e dos destaques do último ano.

A dimensão do Brasil dá o tom da extensão dos desafios. Numa situação de escassez de recursos, é preciso entender onde é preciso atuar para promover mudanças sistêmicas. A educação sempre foi chave nessa equação, com muitas necessidades a serem sanadas de norte a sul, mas com potencial enorme de multiplicação e capilaridade.

Nosso coinvestimento em organizações como o Instituto Iungo e o Instituto Rodrigo Mendes visa fortalecer o setor educacional no país. Só em 2023, foram mais de 49 mil profissionais capacitados pelas iniciativas que apoiamos na área para aprimorar a qualidade do ensino, em alinhamento com a Base Nacional Comum Curricular.

Esta é a essência da filantropia estratégica. Ela vai muito além da doação e busca maximizar o impacto social dos recursos por meio de conjunto de práticas como definição de objetivos claros, uso de inteligência de dados para tomada de decisões, atuação colaborativa e em rede, monitoramento e avaliação, transparência e prestação de contas e práticas inovadoras de gestão.

É difícil, se não impossível, mensurar o principal valor desse trabalho: as relações humanas fortalecidas e o pertencimento das comunidades. Como medir o brilho no olhar, a esperança renovada e as conquistas subjetivas de cada um? A melhor forma de fazer isso é contando histórias.

Na Escola Municipal Salum de Almeida, em Maués (AM), o projeto Alavancas para a Educação Inclusiva de Qualidade, apoiado pelo Instituto Rodrigo Mendes, fortaleceu a autoestima da comunidade escolar, gerando impactos positivos incalculáveis.

São histórias que se juntam e territórios que se fortalecem em teia. Olhando para médio e longo prazo, para que esse impacto seja mais abrangente, o papel da filantropia precisa ir além, envolvendo parcerias estratégicas tanto com o setor público quanto com o privado.

Só no ano passado, nossas organizações apoiadas envolveram 1.150 órgãos públicos em suas ações —mas este ainda é um terreno vasto e fértil para exploração. Ainda estamos nos estágios iniciais de compreensão e atuação.

O setor está se estruturando e se fortalecendo, conectando-se em uma rede mais coesa, capaz de grandes transformações. No fim, o que ajuda é a capacidade de sentar à mesa com diferentes pessoas para conversar, unidas por um senso de responsabilidade.

É reconhecendo a complexidade dos desafios, assumindo a responsabilidade dos privilégios e transformando-os em vetores para a mudança que os membros do Movimento Bem Maior têm se estruturado.

Com filantropos, organizações e uma rede de parcerias públicas e privadas, todos colaboram para impulsionar o desenvolvimento sustentável do país diante da urgência do momento.