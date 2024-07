A agricultura desempenha papel fundamental na alimentação da população mundial e há inúmeras iniciativas para torná-la mais sustentável. Nesse contexto, a agricultura regenerativa emerge como abordagem inovadora ao promover práticas que restauram a saúde do ecossistema, regeneram o solo, aumentam a biodiversidade e capturam carbono.

Técnicas utilizadas incluem a rotação de culturas, o plantio direto, a utilização de coberturas vegetais e a integração de árvores e animais no sistema agrícola. Esses métodos ajudam a aumentar a resiliência das terras, melhorando sua produtividade a longo prazo.

Agricultura regenerativa permite criação de sistemas mais diversificados e resilientes - Rodrigo Ferrão

A rotação de culturas, por exemplo, envolve a alternância de diferentes tipos de plantas em um mesmo local ao longo do tempo, o que ajuda a prevenir a exaustão do solo e a reduzir a incidência de pragas e doenças.

O plantio direto, que ocorre sem revolvimento (ou com revolvimento mínimo) do solo, por sua vez, minimiza sua perturbação, conservando sua estrutura e promovendo a retenção de água. As coberturas vegetais, como leguminosas e gramíneas, protegem o solo contra a erosão e enriquecem sua composição com nutrientes essenciais.

Além disso, a integração de árvores e animais nas propriedades agrícolas contribui para a criação de sistemas mais diversificados e resilientes.

Colaboração com entidades locais é um elemento crucial para que essa iniciativa seja possível. Ao trabalhar com agricultores e organizações locais, indústrias promovem a adoção de práticas agrícolas sustentáveis em toda a cadeia de suprimentos. Isso não apenas reduz a pegada de carbono, mas também apoia o desenvolvimento econômico e das comunidades rurais.

Na Ambev, há vários anos, envolvemos dezenas de produtores em projetos-piloto na Argentina e no Uruguai, onde eles têm acesso a treinamento e recursos que os ajudam a implementar técnicas de agricultura regenerativa de forma eficaz. Isso resulta em colheitas mais saudáveis e produtivas e, consequentemente, em ingredientes de melhor qualidade para nossa cerveja.



Entretanto, a transição para a agricultura regenerativa não é isenta de desafios —ela requer compromisso significativo de tempo e recursos, bem como uma mudança de mentalidade por parte dos agricultores e das comunidades rurais.

É essencial proporcionar apoio contínuo e educação para garantir que essas práticas sejam adotadas de maneira sustentável e eficaz.

Com nossos produtores, por exemplo, desenvolvemos projetos de preparação em três frentes principais: fornecimento de sementes e mudas de qualidade obtidas a partir de pesquisas; divulgação de documentos que os orientam sobre a melhor forma de conduzir seus cultivos; apoio de um time de especialistas que realiza visitas técnicas periódicas aos agricultores.

Com essas ações, a agricultura regenerativa oferece uma solução necessária e viável para os desafios ambientais enfrentados pela agricultura convencional. Ao restaurar a saúde do solo, aumentar a biodiversidade e capturar carbono, essas práticas promovem a sustentabilidade a longo prazo das terras agrícolas.

A transição para práticas regenerativas é um passo crucial para a criação de um sistema mais sustentável e ambientalmente responsável, beneficiando tanto a sociedade quanto o meio ambiente.

A colaboração entre todos os setores da sociedade é fundamental para garantir o sucesso dessa transição e para que possamos colher os frutos de um planeta mais saudável e equilibrado.