O amor pela educação sempre será o foco da minha vida profissional e pessoal. Onde quer que eu esteja, estou constantemente aprendendo e quero ensinar aos outros. Quando fundei a Casa do Zezinho, há 30 anos, tinha o sonho de oferecer um ambiente em que crianças e jovens pudessem se desenvolver da melhor maneira possível.

Desde então, o esporte tem sido parte fundamental da nossa missão. Ele não apenas promove saúde física, mas também atua como poderosa ferramenta de transformação social.

Além de melhorar a condição física, nossas atividades oferecem um espaço seguro e estruturado, no qual crianças e adolescentes podem se expressar livremente e construir relacionamentos positivos.

Esporte ajuda crianças e adolescentes a desenvolver autoconfiança, disciplina e senso de comunidade - Robson Ventura/Folhapress/Folhapress

Por meio do esporte, eles desenvolvem um senso de comunidade e pertencimento, o que é essencial para o crescimento. Atividades esportivas promovem disciplina, foco, autoconfiança e autoestima, podem abrir portas para futuras oportunidades e gerar inclusão social e saúde.

Quando um jovem tem a oportunidade de crescer em um ambiente saudável e com esporte, ele aprende a trabalhar em equipe, a respeitar regras e a superar desafios —habilidades essenciais para a vida.

Mas há alguns desafios que exigem criatividade, parcerias e esforço constante para manter viva a chama do esporte. Um deles é o custo dos materiais, que dificulta o acesso a diversas modalidades. Bolas, redes e uniformes representam um investimento considerável, o que torna necessário buscar alternativas e adaptações para garantir a participação de todos.

Além disso, a falta de espaços adequados para a prática esportiva é um obstáculo, tendo em vista que nem todos têm acesso a campos, quadras, ginásios e piscinas.

As Olimpíadas são um momento ainda mais especial para incentivar e reforçar a importância que o esporte tem na vida de crianças e adolescentes. Muitos deles acompanham a trajetória de atletas como Marta, Gabizinha e Raíssa Leal —um lembrete do poder do esporte.

Eles se inspiram, sonham e, mais importante, aprendem que, com esforço e dedicação, podem alcançar qualquer objetivo. Por isso, durante o período de aulas na Casa do Zezinho, exibimos jogos de uma variedade de modalidades para que crianças e adolescentes pudessem conhecer e valorizar as práticas esportivas, reconhecendo sua importância.

O esporte é parte indissociável da minha missão e também da Casa do Zezinho. Ele transforma vidas, gera oportunidades e, acima de tudo, constrói um futuro melhor para nossos Zezinhos e Zezinhas. Em tempos de Olimpíadas, essa chama esportiva brilha e inspira novas gerações, tornando o amanhã repleto de novas possibilidades.