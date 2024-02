A economia dos Estados Unidos acaba de passar por um ano extraordinariamente bem-sucedido. Muitos economistas (embora nem todos nós) previram que controlar a inflação exigiria uma recessão e um período prolongado de alto desemprego. Em vez disso, a inflação despencou —nos últimos seis meses, a medida preferida pelo Federal Reserve para a inflação subjacente tem ficado ligeiramente abaixo da taxa-alvo de 2%— mesmo com a economia em alta, com o produto interno bruto real aumentando 3,1% e o emprego aumentando em 2,9 milhões.

O presidente dos EUA, Joe Biden, reage ao fazer comentários na Casa Branca, em Washington - Kevin Lamarque - 8.fev.24/Reuters

Caso você esteja se perguntando, o relatório de inflação um pouco alto desta terça-feira (13) não muda muito a história. Nunca se deve dar muita importância aos dados de um mês, especialmente para janeiro, que costuma ser instável. Como o Goldman Sachs observou antecipadamente em um boletim, o banco espera "um impulso temporário" no índice de preços ao consumidor principal "devido a aumentos de preços no início do ano, que esperamos ser mais pronunciados nas categorias de medicamentos prescritos, seguro de carro, tabaco e serviços médicos".

Fundamentalmente, o quadro econômico continua muito bom.

No entanto, continuo ouvindo analistas políticos e comentaristas dizendo que o presidente Joe Biden não deveria se gabar da boa economia, porque os americanos não estão sentindo isso, e falar das boas notícias faz os democratas parecerem desconectados.

Este é um conselho muito estranho.

Para começar, quando ser humilde em relação à economia já funcionou como estratégia política? Donald Trump se gabou da criação de empregos em maio de 2020, quando a taxa de desemprego era de 13,3%, porque havia caído em relação aos 14,7% do mês anterior. Isso o prejudicou? Os especialistas estão sugerindo que Biden emule Jimmy Carter falando sobre mal-estar nacional?

Além disso, a premissa factual deste comentário está errada. Todas as principais pesquisas de sentimento do consumidor mostram que os americanos estão, de fato, cientes de que a economia está melhorando. A venerável pesquisa de Michigan mostra que o sentimento do consumidor disparou nos últimos meses. Outra pesquisa de longa data, do Conference Board, mostra que a avaliação dos consumidores da "situação atual" está de volta ao patamar de 2018. E um novo participante, o Civiqs, também mostra uma melhora substancial desde 2022, que se acelerou nos últimos meses.

Por que o sentimento do consumidor está aumentando? Pode ser o aumento do mercado de ações. Também pode refletir o fato de que a cobertura jornalística sobre a economia se tornou muito mais positiva nos últimos meses.

É verdade que essas pesquisas ainda mostram um sentimento do consumidor significativamente pior do que se poderia esperar, dada a baixa taxa de desemprego, a queda da inflação e o aumento dos salários reais. Mas grande parte disso reflete o papel crescente do partidarismo no sentimento econômico. Os americanos estão cada vez mais propensos a julgar a economia com base em qual partido político preferem que esteja na Casa Branca.

E embora esse efeito se aplique aos dois lados da divisão política, é muito mais forte para os republicanos. De acordo com os dados do Civiqs, a visão dos republicanos sobre a economia mudou de fortemente negativa para esmagadoramente positiva depois que Donald Trump assumiu o cargo, depois se tornou quase unanimemente negativa quando Biden assumiu e permaneceu assim, apesar das boas notícias ao longo do último ano.

De acordo com os dados de Michigan, os republicanos classificam a economia atual como pior do que a economia de junho de 2009, quando o desemprego era de 9,5%, ou junho de 1980, quando a inflação era superior a 14%.

As percepções dos democratas se comportam de maneira muito diferente. Não é apenas que eles veem a economia de Biden de forma muito mais favorável do que os republicanos; sua avaliação é responsiva às condições de uma maneira que a dos republicanos não é. Uma medida simples do estado da economia é o "índice de miséria", a soma do desemprego e da inflação; esse índice piorou nos primeiros 18 meses de Biden, quando a inflação disparou, e depois melhorou muito. As opiniões dos democratas caíram à medida que o índice de miséria aumentou e depois subiram à medida que o índice caiu.

E os independentes? Basicamente, eles não existem. Os cientistas políticos sabem há muito tempo que a maioria dos eleitores que se declaram independentes se comporta como republicanos ou democratas.

O que isso me diz sobre a política é que, embora as avaliações médias da economia dos Estados Unidos ainda estejam um pouco deprimidas, isso reflete em grande parte a hostilidade inabalável das pessoas que nunca, jamais votarão nos democratas, não importa o que aconteça. Os eleitores potencialmente persuadíveis estão, de fato, cientes de que a economia está indo bem.

Então, de onde vem a visão de que os democratas não devem falar sobre seu sucesso econômico? Minha suposição é que pelo menos alguns especialistas decidiram há um ano ou mais que os eleitores simplesmente não estavam sentindo as boas notícias e estão se agarrando a essa visão, mesmo que as evidências tenham mudado. Ou seja, neste ponto, eles nem estão dizendo que devemos ignorar os dados econômicos e focar nas vibrações; agora que as vibrações mudaram, eles estão dizendo que devemos nos concentrar não nas pesquisas de consumidores, mas em suas próprias vibrações sobre as vibrações.

Uma questão especial: continuo ouvindo dizer que os americanos não se importam com a taxa de inflação, apenas com o nível de preços. Isso pode parecer plausível, mas o fato é que os eleitores persuadíveis começaram a se sentir muito melhor em relação à economia quando a inflação diminuiu, mesmo que os preços ainda estejam subindo.

Uma coisa que é verdade é que, até agora, os eleitores não parecem estar dando crédito a Biden pela boa economia. Isso pode ou não ser apenas uma questão de tempo. Mas se você está presidindo uma boa economia e os eleitores persuadíveis parecem estar cientes de que é uma boa economia, por que diabos você não tentaria reivindicar o crédito?

E, por mais que valha a pena, eu argumentaria que Biden merece pelo menos parte do crédito por uma economia que está melhor do que a de qualquer outra grande nação avançada. No mínimo, o desempenho dos EUA refuta as duras críticas à política de Biden feitas não apenas pelos republicanos, mas por alguns democratas.

Portanto, sim, Biden deve destacar seu histórico econômico. É bizarro argumentar o contrário.