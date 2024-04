Um tema persistente na campanha republicana nos últimos anos tem sido o esforço de retratar os democratas em geral, e o presidente Biden em particular, como sendo condescendentes com a China - em contraste com a suposta firmeza de Donald Trump.

Uma das principais críticas do Partido Republicano às políticas de Biden em relação à China, aliás, era que ele estava mostrando sua condescendência ao não proibir o TikTok. Isso parece irônico agora, já que Trump, que era a favor da proibição, de repente reverteu sua posição, supostamente na mesma época em que se encontrou com um bilionário que doa para campanhas republicanas e tem uma grande participação na empresa controlada pela China.

Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e presidente chinês, Xi Jinping, durante visita de Xi ao estado americano da Califórnia, em novembro de 2023

Mesmo antes de sua mudança de posição em relação ao TikTok, no entanto, a realidade era que, enquanto Trump falava uma linha xenófoba que beirava o racismo - por exemplo, tentando renomear a Covid-19 como o "vírus chinês" - e impunha tarifas vistosas mas ineficazes, ele nunca teve uma estratégia coerente para confrontar o rival. Biden, por outro lado, adotou uma postura muito firme em relação ao comércio, especialmente com a China.

po que o nacionalismo econômico sofisticado de Biden é algo muito importante, muito mais do que os arroubos protecionistas de Trump. Na verdade, as políticas de Biden são tão duras com a China que, embora eu as apoie, elas me deixam um pouco nervoso. Mas, caso você não acredite no que estou dizendo, deixe-me apontar alguém que aparentemente concorda comigo: o governo chinês.

A China acabou de apresentar uma queixa na Organização Mundial do Comércio sobre a Lei de Redução da Inflação, que, apesar de seu nome, é essencialmente uma tentativa de combater as mudanças climáticas subsidiando a transição para uma economia de baixas emissões. Especificamente, a China reclamou dos subsídios para veículos elétricos que, segundo ela, discriminam injustamente a produção usando componentes de bateria de carro feitos na China.

Honestamente, eu não esperava por isso. A nova política industrial da América favorece a produção doméstica e - veremos - pode estar violando as regras da OMC. Mas para a China, de todos os países, reclamar de subsídios direcionados é um ato de colossal audácia.

A China gasta somas vultosas em subsídios para empresas favorecidas, muito mais do que qualquer outra grande economia. E muitas vezes adotou políticas flagrantemente discriminatórias - por exemplo, durante vários anos, até 2019, empresas não chinesas foram essencialmente impedidas de fornecer baterias para veículos elétricos aos fabricantes de carros chineses.

Também não está claro o que a China espera alcançar com essa queixa. Em 2022, a OMC decidiu que as tarifas dos EUA sobre aço e alumínio, impostas sob Trump mas mantidas sob Biden, eram ilegítimas. A administração Biden respondeu, na prática, dizendo à organização para dar o fora.

A administração certamente faria o mesmo ao defender os subsídios que não são apenas legados de Trump, mas sim um elemento-chave de sua estratégia climática - uma tentativa de tornar politicamente viável a transição para a energia verde ao vincular essa transição à criação de empregos.

As disposições de compra americana podem tornar essa estratégia climática mais custosa - mas sem elas, a Lei de Redução da Inflação talvez nunca tivesse se tornado lei.

Os funcionários de Biden deixaram claro que não permitirão que as exportações chinesas rompam o elo entre a política climática e a criação de empregos. Na quarta-feira, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, alertou a China sobre o "excesso de capacidade" que está desenvolvendo em energia verde como resultado dos subsídios. Diante disso, é difícil imaginar que a administração aceitaria uma decisão contra seus próprios subsídios, mesmo que a China consiga vencer seu caso.

Então, o que o governo chinês realmente está fazendo aqui? Acho que é possível que haja alguma estratégia mais profunda em jogo, embora eu não tenha ideia do que possa ser. Uma explicação mais provável é que os funcionários chineses estão simplesmente reagindo - talvez em resposta a demandas da cúpula para que façam algo - porque estão sentindo a pressão das políticas de Biden.

Essas políticas vão muito além dos subsídios para veículos elétricos, embora sejam o ponto de atrito atual. Os EUA também estão promovendo a produção de semicondutores, em parte para reduzir a dependência da China. E a administração Biden impôs limites rígidos às exportações de tecnologia para a China, com o claro objetivo de restringir o progresso tecnológico chinês em semicondutores avançados e computação.

Como eu disse, a política da China de Biden é tão dura que me deixa, alguém que geralmente apoia um sistema baseado em regras, nervoso, embora, ao contrário de muitos economistas - que, eu argumentaria, não compreendem totalmente como o mundo mudou - eu acredito que seja a abordagem correta.

É compreensível que tudo isso pareça irritar os líderes da China. Mas tudo bem. Isso sugere que a abordagem de Biden está funcionando. E quando se trata de política doméstica, observe o contraste.

Trump fez um grande show de enfrentar a China, mas foi ineficaz quando estava no cargo e parece ter cedido no TikTok quando o dinheiro dos doadores estava em jogo. Biden fala mais suavemente, mas está empunhando um bastão realmente grande. Ou, de outra forma, Trump na verdade não é durão com a China; ele apenas interpreta um na TV. Biden é de verdade.

Naturalmente, isso não impedirá os republicanos de afirmar que Biden é fraco com a China. Mas ele não é. E ao apresentar essa queixa à OMC, o governo chinês demonstrou que sabe o que realmente está acontecendo.