The New York Times

Obviamente, as principais notícias políticas dos Estados Unidos nos últimos dias vieram do Partido Democrata. Mas antes que a Convenção Nacional Republicana da semana passada desapareça de vista, deixe-me focar em um assunto do lado do Partido Republicano que pode, dado tudo o que tem acontecido, ter passado despercebido: a retórica MAGA (Make America Great Again —Vamos Fazer a América Grande Novamente—, slogan dos trumpistas) sobre imigração, que já era feia, ficou ainda mais feia.

Até agora, a maioria dos slogans anti-imigração vindos de Donald Trump e sua campanha envolvia alegações falsas de que estamos vivenciando uma onda de crimes cometidos por migrantes.

Cada vez mais, no entanto, Trump e seus apoiadores começaram a argumentar que os imigrantes estão roubando empregos dos norte-americanos —especificamente, a acusação de que os imigrantes estão causando danos terríveis aos meios de subsistência dos trabalhadores negros.

Donald Trump participa de convenção do Partido Republicano nos Estados Unidos - Jeenah Moon/Reuters

Claro, a ideia de que os imigrantes estão tirando empregos das pessoas nascidas nos EUA, incluindo os negros, não é nova. Tem sido, em particular, uma obsessão para JD Vance, completada com análises estatísticas enganosas, então a escolha de Trump para que Vance fosse seu companheiro de chapa e candidato a vice-presidente sinaliza um novo foco no suposto dano econômico causado pelos imigrantes.

Assim também foi o discurso de aceitação de Trump na quinta-feira (18), que continha várias afirmações sobre a economia da imigração, entre elas, a noção de que dos empregos criados sob o governo Biden, "107% desses empregos são ocupados por imigrantes ilegais" —um número estranhamente específico considerando que é claramente falso, porque o emprego de nativos aumentou em milhões de empregos desde que Biden assumiu o cargo.

O que parece relativamente novo, no entanto, é a tentativa de colocar imigrantes contra norte-americanos negros. É verdade que Trump expôs essa linha de ataque durante seu debate de junho com Biden, quando declarou que os imigrantes estão "tirando empregos dos negros", levando alguns a questionar sarcasticamente quais empregos, exatamente, contam como "negros".

Mas a repercussão dessa tese aumentou consideravelmente.

Na convenção republicana, o ex-assessor de Trump Peter Navarro, que provavelmente terá algum cargo na administração Trump em caso de vitória, falou de "um exército inteiro de imigrantes ilegais analfabetos roubando os empregos dos americanos negros, pardos e da classe trabalhadora".

Em entrevista à Bloomberg Businessweek publicada na semana passada, Trump foi ainda mais longe, declarando que "Os negros serão dizimados pelos milhões de pessoas que estão entrando no país." Ele continuou, "Seus salários caíram muito. Seus empregos estão sendo tomados pelos migrantes que entram ilegalmente no país." Ele prosseguiu dizendo que "a população negra neste país vai morrer por causa do que aconteceu, do que vai acontecer com seus empregos —seus empregos, suas moradias, tudo."

O diatribe de Trump forçou a Bloomberg a realizar uma verificação de fatos e informar no texto: "De acordo com o Bureau de Estatísticas do Trabalho dos EUA, a maioria dos ganhos de emprego desde 2018 tem sido para cidadãos naturalizados dos EUA e residentes legais —não migrantes."

Houve um tempo em que um discurso como esse sinalizaria que um político carecia da estabilidade emocional e da capacidade intelectual para ocupar o mais alto cargo do país. Infelizmente.

Além disso, é difícil exagerar o cinismo aqui. Trump tem um histórico de associação com supremacistas brancos, sem mencionar sua obsessão de longa data com o crime em áreas urbanas, muitas vezes predominantemente negras. Ainda assim, ele claramente percebe uma oportunidade de obter alguns eleitores negros jogando-os contra os imigrantes.

Mas, novamente, mesmo se ignorarmos o cinismo, essa nova linha de ataque à imigração está simplesmente errada nos fatos.

Se os imigrantes estão tirando todos os "empregos dos negros", você não pode ver isso nos dados, que mostram o desemprego negro em níveis historicamente baixos. Se os salários dos negros, como Trump afirma, caíram muito, alguém deveria avisar o Bureau de Estatísticas do Trabalho, que diz que a média salarial dos negros, ajustada pela inflação, é bem mais alta do que era no final do mandato de Trump. (Você deve ignorar o aumento espúrio durante a pandemia, que refletiu efeitos de composição em vez de ganhos salariais genuínos.)

Você pode perguntar por que, dado que de fato vimos um aumento na imigração, não estamos vendo sinais de um impacto adverso, quanto mais catastrófico, nos salários ou no emprego dos negros. Afinal, muitos imigrantes recentes, especialmente imigrantes sem documentos, não têm diploma universitário e talvez nem mesmo ensino médio. Então, eles não estão competindo com americanos nativos que também não têm diploma universitário ou ensino médio?

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha Carregando...

A resposta, que conhecemos desde os anos 1990, é que os trabalhadores imigrantes trazem um conjunto diferente de habilidades para a mesa do que os nascidos nos EUA, mesmo quando esses trabalhadores têm níveis semelhantes de educação formal. E sim, quero dizer habilidades: se você pensa em trabalhadores sem diploma universitário como "não qualificados", tente consertar seu próprio encanamento ou fazer sua própria carpintaria.

Não deveria ser necessário dizer, mas muito trabalho braçal é altamente qualificado e altamente especializado. Como resultado, os imigrantes tendem a ocupar uma mistura muito diferente de empregos do que os trabalhadores nativos —o que significa que há muito menos competição direta entre trabalhadores imigrantes e nativos do que você poderia pensar, ou do que Trump e Vance querem que você pense.

A conclusão é que a tentativa de retratar a imigração como uma ameaça apocalíptica para os americanos negros é refutada pelos fatos. Isso funcionará politicamente? Eu não faço ideia.