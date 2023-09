Estou de partida para Londres, por um mês e meio, e de lá continuarei a escrever –vocês não se livrarão tão facilmente de mim.

Mas esta é a minha última receita escrita em solo brasileiro. Resolvi fazer algo típico da minha terra: a cidade de São Paulo.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha; exclusiva para assinantes. Carregando...

Mente quem diz que São Paulo não tem pratos típicos. Aqui, como costuma ocorrer nas cidades grandes, as comidas nascem dentro de restaurantes ou bares. São fruto da mistura de influências de migrantes de tudo quanto é lugar.

Temos o polpetone do Jardim di Napoli. O famigerado temaki de salmão e cream cheese é terrivelmente paulistano. O virado à paulista do almoço comercial de segunda-feira. As pizzas de frango com catupiri e rúcula com tomate seco.

E tem o filé do Moraes, receita que escolhi para esta coluna.

Fachada do Restaurante do Moraes, Rei do Filet, na praça Júlio de Mesquita - Robson Ventura -9.fev.09/Folhapress

O Moraes é um restaurante na praça Júlio de Mesquita, no centro, também chamada de praça das lagostas –em alusão às lagostas esculpidas ao redor de uma fonte. Lugar que já viu dias melhores, assim como o restaurante.

Por sinal, o Moraes também tinha um nome alternativo: Rei do Filet. Hoje, aposentou o Moraes e ficou só o Rei do Filet.

A especialidade, por óbvio, é o filé mignon. Feito de diversas maneiras, mas principalmente em uma peça alta, frita por imersão e servida com bastante alho, também frito.

Filé-mignon com alho e salada de rúcula, receita de Marcos Nogueira, o Marcão - Marcos Nogueira/Folhapress

Minha adaptação usa pedaços menores para fazer menos sujeira, por praticidade (é muito simples e rápido fazer uma porção individual) e também porque, na minha opinião, fica melhor.

O restaurante, mesmo quando estava no auge, escorregava no ponto da carne. Os bifes gigantes chegavam ora queimados, ora crus e gelados no miolo. Costumo usar bifes com dois dedos de espessura.

A quantidade de óleo vai depender do tamanho da panela o frigideira. Quanto menor, menos óleo. Uso o suficiente para cobrir a metade inferior do filé.

Filé-mignon com alho e salada de rúcula, receita de Marcos Nogueira, o Marcão - Marcos Nogueira/Folhapress

O alho, em vez de fatiado, é cortado ao meio no sentido longitudinal. É preciso ter atenção para deixá-lo dourado, mas sem queimar. Meu método: começar a fritura com o óleo frio e, assim que o alho fica pronto, fazer a carne.

O melhor acompanhamento é também o mais simples: uma saladinha de agrião com azeite, limão e sal.

FILÉ DO MORAES

Rendimento: 1 porção

Dificuldade: fácil

Ingredientes

250 g de filé mignon, limpo e cortado em dois bifes grossos

6 dentes de alho, cortados ao meio no sentido longitudinal

Óleo para fritar

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de fazer