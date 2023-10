São Paulo

Critiquei, na minha outra coluna (Cozinha Bruta, 6/10), as pessoas que insistem em manter a alimentação brasileira quando se mudam para países distantes. Pois bem: a receita da vez, diretamente da Inglaterra, é brigadeiro de paçoquinha.

Não percorri os mercados brasileiros de Londres atrás da paçoca. Ocorre que a avó do meu neto (mãe do marido da minha filha) escamoteou os doces na bagagem. Coisa de avó.

Eu, na posição de avô, sinto-me na obrigação de agradar o paladar do pirralho. Dá-lhe paçoca, portanto. Fiz brigadeiro de paçoquinha, um crossover do brigadeiro com o cajuzinho.

No brigadeiro de paçoca, que lembra o cajuzinho, o amendoim substitui o chocolate - Folhapress

É uma boa receita para o Dia das Crianças, coisa que os ingleses já celebraram em maio. E os guris, dependendo da idade, podem participar ativamente do preparo.

Por alguma razão que desconheço, o neto prefere brigadeiro de paçoca —algo de que eu nunca havia ouvido falar— ao tradicional, de chocolate.

Um dos ingredientes fundamentais do doce, a paçoca, estava garantido. Faltava o outro: leite condensado. Foi fácil de encontrar, pois a numerosa comunidade jamaicana de Londres adora.

Comprei leite condensado made in UK, com embalagem temática caribenha. Absolutamente idêntico ao brasileiro.

E aí entra o toque do avô: como tanto a paçoca quanto o leite condensado são doces no limite do apocalipse glicêmico, decidi atenuar a bomba de açúcar.

Para tanto, recorri a uma pasta de amendoim, dessas de marombeiro, que minha filha comprou. Só amendoim triturado, nenhum outro ingrediente.

O modo de preparo é igual ao do brigadeiro comum. Você cozinha todos os ingredientes juntos na mesma panela até desgrudar do fundo. Aí espera esfriar totalmente até enrolar (eu prefiro fazer isso com a massa gelada).

Para enrolar os brigadeiros, eu separei e esfarelei mais algumas paçocas. Você pode fazer o mesmo, usar amendoim quebrado, chocolate granulado ou o que quiser. As crianças podem fornecer mão-de-obra gratuita nesta etapa do preparo.

A receita não tem rendimento porque isso depende de quanto a pessoa come de doce, além do tamanho do brigadeiro que você vai enrolar.

Uma coisa que não existe por aqui é a forminha plissada para brigadeiro e beijinho. Improvisei uma cena com os brinquedos do neto.

A quem disser que ficou parecendo algo que uma criança faria no tanque de areia, respondo: esse é o espírito, seus bobos. Feios. Chatos.



BRIGADEIRO DE PAÇOCA

Dificuldade: fácil

Ingredientes:

1 lata de leite condensado

60 g (4 paçoquinhas de 15 g, esfareladas), mais o suficiente para enrolar os doces

1 colher (sopa) de manteiga sem sal

1 colher (sopa) de pasta de amendoim sem sal nem açúcar

Modo de fazer: