Para encerrar a temporada junina, mais uma receita à base de pinhão. Na verdade, sobrou bastante do pinhão que comprei para fazer outro prato –o arroz com costela e pinhão (6/6)– e decidi usá-lo numa preparação diferente.

Linguini ao pesto de pinhão - Marcos Nogueira/Folhapress

Escolhi fazer um pesto.

Na receita original, genovesa, o pesto é feito com manjericão, alho, azeite e pinoli.

No Brasil, o preço do pinoli é proibitivo. Assim, todo mundo (inclusive os restaurantes mais caros) dá um jeito de improvisar com outro ingrediente. Nozes, macadâmias, castanhas-de-caju ou castanhas-do-pará. Barato não fica, mas dá um refresco.

O uso do pinhão de araucária faz todo sentido nessa receita. Porque pinoli (ou snoubar, para quem o conhece da culinária libanesa) nada mais é do que a palavra italiana para dizer "pinhões".

Sim, são espécies diferentes de pinheiro. O pinhão europeu é bem pequeno e pode ser usado cru; o brasileiro é grande e precisa ser cozido antes de comer.

Aliás, repito o que já escrevi na outra receita: eu não tenho paciência para cozinhar e descascar pinhões. Compro-os já cozidos e sem casca. Se você quiser fazer esta etapa em casa, boa sorte.

De resto, o preparo é muito simples. Eu gosto de tostar um pouco os pinhões antes de batê-los com os outros ingredientes no processador.

Normalmente, no pesto acrescenta-se queijo ralado, que pode ser parmesão (de leite de vaca) ou uma mistura de pecorino (de leite de ovelha) com parmesão. Como já troquei o pinhão europeu pelo brasileiro, tomei a liberdade de usar também um queijo mineiro curado.

O pesto é uma receita que a maioria das pessoas come com macarrão –aqui, eu fiz com linguini, uma massa longa e achatada.

Mas nada te impede de usá-lo em outras comidas. Fica ótimo com nhoque ou lasanha. Arrasa como cobertura de pizza ou de torradinhas (crostini).

No sul da França, um molho muito semelhante (chamado pistou) é usado para temperar a sopa de legumes.

Você pode preparar o pesto em quantidades grandes e guardá-lo na geladeira ou freezer. O sabor se preserva, mas o manjericão escurece (ele já começa a oxidar quando você o tritura no processador).

LINGUINI AO PESTO DE PINHÃO

Rendimento: 2 a 3 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes

4 dentes de alho

250 g de macarrão linguine (ou outra massa)

100 g de pinhão cozido e descascado

150 ml de azeite extravirgem

25 g de folhas de manjericão fresco

25 g de queijo minas curado ralado

1 colher (chá) de sal

Modo de fazer