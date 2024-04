O spaghetti all’assassina é uma receita que está na moda porque viralizou no TikTok. Já tem restaurante em São Paulo que prepara o macarrão: a Spaghetteria do Cintra, nos Jardins.

Trata-se de um espaguete com um molho de tomate muito básico, quase simplório.

O que diferencia o espaguete à assassina de outras massas ao sugo é o inusitado modo de preparo: em vez de cozinhar o macarrão em água fervente, você o prepara diretamente no molho de tomate, numa frigideira em fogo alto, como se fosse um risoto.

Esse prato peculiar foi inventado em Bari, no sul da Itália, e se chama assassino em razão da quantidade ignorante de pimenta, que fica ainda mais ardida porque o molho acaba ultraconcentrado.

O pepperoncino, malagueta desidratada que aqui conhecemos por pimenta calabresa, é importante, mas não fundamental.

Na realidade, a massa à assassina é mais uma técnica do que uma receita. Você pode variar os ingredientes a gosto, desde que siga alguns passos.

Comece fritando alho em azeite numa frigideira larga, no fogo alto. Aí você coloca o macarrão e adiciona uma concha do molho diluído em água. Não se deve mexer no espaguete, a ideia é formar uma casquinha de queimado no fundo.

Quando a água estiver quase acabando, é hora de virar a massa com muito cuidado e despejar mais uma conchada de molho.

O processo se repete até que o espaguete esteja al dente. Mais que al dente: crocante. Ele fica frito: é a versão italiana do yakissoba das cozinhas chinesa e japonesa.

Repeti essa receita duas vezes na mesma semana: a primeira deu muito certo, e a segunda flopou. Aprendi algumas coisas importantes.

Você vai precisar de uma panela larga o bastante para acomodar o espaguete. Na falta de utensílios tipicamente italianos, fiz numa panela de barro capixaba.

Melhor fazer em quantidades modestas, meio pacote de macarrão para um fogão de dimensões domésticas. Tentei fazer o dobro dessa quantia e obtive massa empapada, quase morta. O contrário do que você deseja no espaguete à assassina.

ESPAGUETE À ASSASSINA

Rendimento: 2 a 3 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes

1 lata de tomates pelados

A mesma medida em água

1 colher (sopa) de extrato de tomate

1 colher (chá) de sal

1 ramo de manjericão

2 colheres (sopa) de azeite

3 dentes de alho

4 azeitonas pretas sem caroço (opcional)

Pimenta calabresa a gosto

500 g de espaguete

Queijo ralado para servir

Modo de fazer