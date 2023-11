Tenho percebido uma saudável tendência no público que acompanha temas científicos em reportagens, podcasts e vídeos (vocês que me desculpem, mas eu me recuso a usar a expressão "consome conteúdo", um negócio horroroso). As pessoas andam perguntando com cada vez mais frequência como se faz para não comprar gato por lebre. Ou seja, como identificar fontes confiáveis de informação; como distinguir avanços científicos de verdade da pseudociência bem-penteada e cheirosinha.

A resposta curta é "fórmula pronta não existe". Para o público leigo —e para jornalistas de ciência como eu—, aprender a separar o joio do trigo exige tempo e certo engenho e arte. No entanto, isso não significa que não existam alguns atalhos úteis para desenvolver o que chamo carinhosamente de "detector de cocô" (metafórico, é claro).

Gostaria de aproveitar esta coluna para abordar um desses atalhos. É muito comum que picaretas se aproveitem de uma das características meritórias da ciência —a sua provisoriedade, que faz com que teorias continuem sendo testadas, revisadas e, às vezes descartadas— para lançar dúvidas sobre absolutamente tudo.

Isaac Newton - Isaac Newton Institute/Wikimedia commons

"Nossa, mas por acaso você acredita em verdades imutáveis? O pensamento científico exige que questionemos sempre e questionemos tudo", dizem esses lobos trajados de cordeiros. Ideias "fora da caixa", segundo esse pessoal, merecem ser ouvidas porque o que soa absurdo hoje pode acabar se revelando um insight importante que, por inércia ou inveja, cientistas acomodados acabam desprezando. Será mesmo?

Permita-me citar o saudoso astrofísico Carl Sagan (1934-1996): "As pessoas riram de Colombo. As pessoas riram dos irmãos Wright. Mas elas também riram do Bozo". Ideia diferente não é sinônimo de ideia respeitável. E tem mais: repare que Sagan está citando figuras (como Colombo e os irmãos Wright, e, claro, o nosso Santos Dumont) que, por circunstâncias históricas, foram capazes de operar reviravoltas de grande escala em certas áreas do conhecimento.

Antes de Colombo, ninguém do Velho Mundo cogitava seriamente a existência de um outro continente deste lado do Atlântico (ainda que Colombo jurasse de pé junto que tinha chegado à Ásia...). Ninguém tinha voado com aparelhos mais pesados do que o ar antes dos Wright.

Mas a construção do conhecimento científico, quando bem-feita, é um processo essencialmente cumulativo. O que significa que os achados sólidos dos experimentos e das teorias mais antigas limitam o quanto as descobertas novas são capazes de alterar a nossa concepção cientificamente informada do mundo. Assim, em muitos aspectos, até as maiores revisões do conhecimento envolvem detalhes, margens de erro, e não jogam por terra o que se sabia antes.

Um exemplo muito citado de revolução científica que ajuda a ilustrar isso é o da formulação da teoria da relatividade e da mecânica quântica no começo do século passado. Em termos conceituais, é verdade elas mudam totalmente o que achávamos que sabíamos com base na física newtoniana que vinha sendo refinada desde o século 17.

Mas, para uma grande variedade de contextos —inclusive para a tarefa de mandar astronautas para a Lua— a física multicentenária de Newton resolve todos os nossos problemas. Apelamos para a relatividade para construir aparelhos de GPS e para a mecânica quântica para entender o comportamento contraintuitivo de partículas elementares, mas nenhuma das duas desdiz a física "antiga" do nosso cotidiano.

Aliás, tem um outro ramo de pesquisa ao qual podemos aplicar essa mesma lógica. A compreensão de que gases como o dióxido de carbono são capazes de esquentar a atmosfera é baseada em física antiga e seguríssima, resolvida no século 19.

Ainda precisamos entender inúmeros detalhes sobre o sistema climático. Mas o fato de que entupir a atmosfera com gás carbônico é receita para quentura potencialmente insuportável é tão difícil de questionar quanto a aceleração que acontece quando você joga uma bolinha do décimo andar. Desconfiem de qualquer sabichão que diga algo diferente disso.