A arquitetura faz jus à idade das antigas cidades de Tashkent, Khiva, Bukhara e Samarkand no Uzbequistão. Essa região compôs uma antiga rota comercial, que conectou a Ásia ao resto do mundo.

Hoje, a Rota da Seda se transformou em um destino de viagem inesquecível. Assim que cheguei ao aeroporto de Tashkent, visitei o bazar de Chorsu. Eu pude comprovar que a gama de produtos é gigantesca, contendo carne de cavalo, frutas, vegetais, roupas, cestos e, é claro, especiarias! Em seguida fui o mausoléu de Sheikh Zaynudin, um local de peregrinação e um exemplo notável da arquitetura religiosa islâmica Posteriormente, segui de ônibus por 982 km até Khiva, uma cidade menos visitada devido à sua distância da capital.

Eu permaneci por poucos dias, apesar de esses ambientes fazerem mais o meu "estilo de viagem", pois posso apreciar o movimento mais pacato de cidades menores. Após três dias, fui de trem para Bukhara e… foi amor à primeira vista!

Um dos variados mercados de alimentos que visitei no Uzbequistão - Robson Jesus/Folhapress

Eu não gosto de pesquisar em detalhes os destinos que visitarei em breve, pois acredito que isso pode tirar um pouco da espontaneidade; inclusive impossibilita a sensação que se tem ao deparar com um lugar belíssimo. Não há preço que pague a amplificação que eu sinto ocorrer em meu vocabulário quando, por exemplo, passo a conhecer um cenário tão diferente de onde cresci. Palavras como madraçal, mausoléus e mesquitas azuis, simplesmente surgem e ganham significado.

Elas estão ali, em minha frente, e me motivaram a contratar um guia a fim de enriquecer a minha experiência. Porção de arroz cozido com cordeiro, alho, cebolas, cenouras, passas e damascos, ou melhor dizendo, plov. Além de eu comer esse saboroso prato típico, pude me alegrar com a oportunidade de me vestir com as roupas tradicionais.

Eu na viagem ao Uzbequistão - Robson Jesus/Folhapress

Essa imersão cultural provocou em mim uma sensação de "engrandecimento coletivo" em termos de humanidade, e possivelmente o que aflorou em mim, naquele momento, foi o sentimento de pertencimento. Eu estava somente ali, presente, aceitando e respeitando aquele lugar, enquanto eu recebia o mesmo do ambiente.

Um dos cenários da minha viagem ao Uzbequistão - Robson Jesus/Folhapress

No entanto, precisei também exercitar o meu "desapego saudável", uma vez que não tardou para que eu partisse de carona em direção a uma cidade vizinha. Samarkand, embora tenha sido restaurada pela União Soviética, manteve fiel à sua identidade primordial suas edificações. Além disso, sua memória tem marcas deixadas pelas conquistas de Alexandre, o Grande, e pelo temido mongol Gengis Khan. Explorar esses locais é uma oportunidade de vivenciar a rica herança cultural, a arquitetura única e a hospitalidade do povo.

Uma curiosidade do país é a desimportância do dinheiro, pois a moeda é uma das mais desvalorizadas do mundo; cheguei a presenciar pessoas receberem uma caixa de fósforo ou balas como troco em vez de uma moeda.

Dos meus tempos de escola pública em Osasco, na Grande São Paulo, eu não imaginava que um dia eu poderia estar sobre o mesmo solo das histórias que se contavam em meu material didático. Mas agora, distante do Brasil, o hospitaleiro Uzbequistão é um país belo e de personalidade marcante. Possivelmente dotado da capacidade de agradar em grande estilo à diversidade de pessoas do nosso planeta, assim como fez comigo.