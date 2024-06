A Justiça do Distrito Federal determinou a penhora de eventuais pagamentos a serem efetuados pela HBO Brasil (Max) ao senador Romário, 58, campeão mundial de futebol pela seleção brasileira em 1994.

A empresa lançou neste ano uma série documental chamada "Romário, o cara", que, em seis episódios, trata da trajetória do ex-atleta, considerado um dos maiores atacantes da história do futebol mundial.

O presidente do Botafogo John Textor na CPI de Apostos no Senado, com Romário. - Gabriela Biló/Folhapress

A decisão de penhorar os pagamentos foi tomada pela juíza Luciana Torres de Oliveira em um processo movido pela Fashion Park Empreendimentos Imobiliários, que cobra de Romário uma dívida estimada em R$ 1,2 milhão.

Na ação de cobrança, aberta em outubro de 2016, a empresa afirma que o senador deixou de pagar mensalidades do aluguel de um imóvel residencial de 800 m² em Brasília.

Romário, que começou sua carreira no Vasco da Gama, disse à Justiça, ao longo do processo, que o valor cobrado pela dívida é equivocado, incluindo mensalidades já pagas, multas indevidas e cálculo errado da atualização monetária.

O ex-atleta não pode mais recorrer em relação ao mérito do processo, que já transitou em julgado, podendo apenas questionar o cálculo da atualização da dívida, bem como a penhora da sua remuneração.

Os valores penhorados deverão ser depositados pela HBO em uma conta judicial.

Romário entrou para a política em 2010, quando foi eleito deputado federal, tendo sido o sexto candidato mais votado do país. Em 2014, venceu a disputa pelo Senado, com 4,6 milhões de votos. Quatro anos depois, concorreu ao governo do Rio de Janeiro, mas foi derrotado. Em 2022, foi reeleito senador com 2,3 milhões de votos pelo PL de Jair Bolsonaro.