Conhecido por seu ímpeto em proferir decisões às vezes esbanjando poder, o ministro Alexandre de Moraes desde que integrou o Supremo Tribunal Federal se envolveu em alguns casos polêmicos. Sua caneta tem assinado determinações de prisões efêmeras, multas, silenciado opiniões, afastado governadores e moldado a liberdade de expressão.

Na área previdenciária, surpreendeu o país em ser o fiel da balança na revisão da vida toda. Uma vez praticamente sacramentada, Xandão –apelido do ministro– amoleceu o coração e cedeu às artimanhas jurídicas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) em procrastinar sua efetivação.

O ministro Alexandre de Moraes - Pedro Ladeira - 30.jun.2023/Folhapress

Depois de ter ficado no vácuo pelo INSS, quando determinou que a autarquia definisse em dez dias quando começaria a pagar a revisão da vida toda, Moraes além de ter ficado sem resposta sobre o início do calendário de pagamento também não tomou medida mais enérgica, contrariando seu estilo. E olha que o INSS tem se excedido em suas manifestações na instância superior, quando apresentou o argumento econômico com valores exageradamente inflados, que oscilaram em curto espaço de tempo de R$ 46,4 bilhões para R$ 360 bilhões, meio que subestimando o bom-senso e a inteligência alheia.

De toda estrutura da administração pública federal, se tem um órgão que é bom em delongar processos judiciais é o INSS. Afinal, quase metade de todos os processos na Justiça Federal são de natureza previdenciária. Proporcionalmente, o Instituto se depara com maior volume de cobranças, sendo mais frequentes nas evasivas.

Mesmo em casos apaziguados na Justiça, historicamente o INSS tem usado da criatividade para recorrer e adiar o pagamento. Na revisão da vida toda, não é diferente. O que surpreendeu foi o fato de o Xandão ter abrandado diante dessa situação.

Em março, Moraes reconheceu a relevância dos argumentos do INSS quanto às atuais dificuldades operacionais e técnicas para a implantação da revisão dos benefícios. Agora ele acatou o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023.

O que adianta suspender os processos até o fim de agosto? Os problemas operacionais de décadas do INSS vão desaparecer e finalmente o caminho de pagar rapidamente a revisão da vida toda será achado?

Os embargos de declaração, sem efeito suspensivo, é o nome do recurso usado pelo INSS com o fim de aclarar alguns pontos, acaso o Judiciário entenda que a primeira decisão mereça aperfeiçoamento. Ocorre que este último pedido de suspensão não tem embasamento legal, pois a justificativa do INSS não tem previsão na norma processual. Portanto, Xandão foi benevolente com o Instituto em travar no país os demais processos de revisão da vida toda.

FolhaJus Dia Receba no seu email a seleção diária das principais notícias jurídicas; aberta para não assinantes. Carregando...

Cabe salientar que, uma vez superado os embargos de declaração, ainda se admite recurso no STF. Assim, nada impediria que o Instituto utilize outro recurso e resgate os mesmos argumentos de dificuldade operacional e novo pedido de suspensão processual.

O Judiciário precisa perceber que o INSS não está feliz em ter sido derrotado na revisão da vida toda nem tampouco animado em efetivá-la. Sutilmente, o que puder ser feito para adiar esta grande revisão será usado pelo Instituto.

Nas últimas grandes revisões previdenciárias que tiveram o aval do Supremo (revisão do teto e revisão do art. 29), foi necessária uma ação civil pública na Justiça para compelir que a autarquia aplicasse o direito e o pagamento.

Afinal, não é mentira que a estrutura operacional do INSS anda ruim. Pelo contrário, faz tempo que ela padece de grandes dificuldades. Mas não será a superveniente necessidade de aplicar a revisão da vida toda que vai resolver os problemas estruturais e históricos do INSS. Mesmo sendo obrigado a pagar a revisão da vida toda, o Instituto continuará com os antigos problemas estruturais.

Acostumados com a forma Alexandre de Moraes de resolver as coisas, com seu jeito polêmico e nada parcimonioso, os aposentados do país devem estranhar a versão paz e amor que arrebata Xandão em matéria de direito social. Lá no fundo, se esperava que Moraes pressionasse o INSS na mesma velocidade que ele faz para, por exemplo, determinar uma prisão ou determinar uma busca e apreensão.

Sem rompante e sem firmeza, Moraes cede a um pedido que não tem amparo legal de suspender as tramitações judiciais em todo o Brasil. Na revisão da vida toda, o Xandão virou Xandinho. Amoleceu o coração e terminou dando espaço para as firulas processuais da autarquia. Espera-se que tenham novos adiamentos. A propósito, há milhares de pessoas ávidas em sentir o gosto e as consequências financeiras do que o Supremo decidiu recentemente sobre o assunto.