Meu colega David Wallace-Wells, em seu boletim do New York Times na semana passada, descreveu a era da Covid como uma máquina do tempo —uma que desfez anos ou décadas de progresso e nos jogou de volta ao passado. O aumento da mortalidade, o aumento da criminalidade violenta, a perda de aprendizado das crianças —cada um desses nos levou de volta às condições de um período anterior: a taxa de homicídios mais alta do final dos anos 1990, as taxas de morte mais altas do início do milênio, as pontuações mais baixas nos testes do National Assessment of Educational Progress dos anos 2000.

Como Wallace-Wells sugere, há diferentes maneiras de interpretar esse retrocesso. É uma notícia sombria de alguma forma, não importa o quê. Mas você pode tratá-la como um sinal verdadeiramente preocupante da fragilidade do progresso, ou então enfatizar as boas notícias —que mesmo depois de uma praga global que matou milhões de pessoas, ainda estamos em uma paisagem basicamente familiar, um mundo que se parece mais com a era de George W. Bush do que com uma desolação pós-apocalíptica.

No entanto, fiquei particularmente interessado em sua imagem da máquina do tempo, porque eu também escrevi uma coluna sobre a Covid como uma máquina do tempo, lá nos primeiros dias da pandemia. Mas eu tinha um tipo diferente de viagem de DeLorean em mente: naquele artigo, argumentei que a pandemia era um acelerador, apressando mudanças sociais, políticas e tecnológicas que poderiam ter ocorrido mais lentamente, nos impulsionando em direção aos anos 2030, não de volta ao passado.

Profissional em hospital de atendimento a pacientes com Covid-19, na Espanha

Qual análise da máquina do tempo faz mais sentido? Acho que não há necessidade de escolher; a sinergia é possível. Ambas capturam algo real sobre nossa situação pós-pandemia, que combinou aceleração com regressão de maneiras interessantes, embora principalmente infelizes.

As tendências regressivas que Wallace-Wells está descrevendo são desenvolvimentos que parecem muito específicos das condições da pandemia, interrupções e descontinuidades que provavelmente não teríamos previsto mesmo em uma escala de tempo mais lenta, apenas olhando para o mundo por volta de 2018.

A mudança repentina na taxa de mortalidade é o exemplo mais óbvio; houve estagnação na expectativa de vida nos Estados Unidos antes da Covid, mas mesmo à sombra da epidemia de opioides, não havia motivo para esperar um declínio tão acentuado. Mas poderíamos dizer o mesmo das taxas de homicídio: você poderia esperar flutuações como um efeito do fluxo de protestos ou políticas de desencarceramento, mas antes de 2020, eu teria apostado contra uma sociedade envelhecida com um aparato de vigilância em expansão constante retornando à taxa de homicídios do segundo mandato de Bill Clinton.

Eu também colocaria a inflação nessa categoria. Nossa longa era de baixas taxas de juros parecia estar ligada a características socioeconômicas profundas do mundo desenvolvido, principalmente uma população envelhecida (já que sociedades antigas crescem mais lentamente, e pessoas idosas economizam mais e gastam menos). E foi preciso uma prodigalidade fiscal extraordinária, gastos em uma escala inimaginável fora de uma emergência, para trazer de volta a inflação —juntamente com todos os problemas de cadeia de suprimentos que foram únicos para a pandemia também.

Em contraste, os aspectos da era da Covid que eu discuti ou tentei prever em minha coluna eram acelerações, não descontinuidades. O declínio da frequência às igrejas, por exemplo, era uma característica dos Estados Unidos dos anos 2010 antes dos fechamentos da pandemia afastarem um número maior de pessoas de seus lugares de culto; esse afastamento era a mesma tendência, apenas experimentada de forma mais rápida. O crescimento do trabalho em casa e do deslocamento virtual, da mesma forma, foi um salto para cima que seguiu um "crescimento contínuo" nas décadas anteriores à Covid. A guinada à esquerda entre as instituições de elite na era de George Floyd, dos expurgos e das agitações ideológicas, também foi um caso de uma tendência existente —o "Grande Awokening" que começou em algum lugar do segundo mandato de Barack Obama— que entrou em aceleração pandêmica. E a queda na taxa de natalidade em 2020 foi, é claro, uma aceleração do declínio da fertilidade que começou com a Grande Recessão mais de uma década antes.

Algumas tendências não se concretizaram exatamente como eu previ há três anos: o declínio dos jornais, por exemplo, continuou seguindo a tendência, mas não acelerou de fato. Em outros casos, a aceleração foi tão intensa e rápida que houve um retrocesso, às vezes leve (o modesto aumento na taxa de fertilidade em 2021) e às vezes mais marcante: Assim como a onda wokeness foi além do que teria sido sem a pandemia, o anti-wokeness também desfrutou de mais sucesso político e cultural do que teria se o movimento à esquerda na elite tivesse continuado em um ritmo mais lento.

Em outros casos, a aceleração ultrapassou os fundamentos e criou uma crise, ou pelo menos uma confusão. Essa é basicamente a história em Hollywood, onde a mudança para o streaming foi maior e mais rápida do que seria sem a Covid prendendo todos em seus sofás ou telas, mas acabou sendo tão grande e rápida que criou um novo status quo insustentável, que nem os estúdios nem os roteiristas e atores em greve parecem saber como estabilizar ou desfazer.

"Será a mesma coisa, apenas um pouco pior", previu Michel Houellebecq de forma mordaz sobre o mundo pós-pandemia. Até agora, a interação entre o avanço acelerado que observei acontecendo e as tendências de retrocesso descritas por Wallace-Wells em sua maioria se enquadram na categoria "pior". Basicamente, isso impõe mais dificuldades: vamos lidar com vários problemas da metade do século XXI um pouco mais cedo por causa da Covid, mas também estamos presos lidando com problemas que pensávamos ter deixado para trás em 1999 ou até mesmo em 1982.

Antes de 2020, era possível olhar para a década de 2030 e dizer: bem, o crescimento será lento devido à queda na taxa de natalidade e ao envelhecimento da população, mas pelo menos poderemos lidar com grandes déficits e desfrutar de cidades mais seguras enquanto nos aproximamos do crepúsculo. Mas agora olhamos para o futuro e dizemos, em vez disso: bem, a taxa de natalidade piorou, ameaçando um futuro mais envelhecido e estagnado, mas agora também temos os problemas de criminalidade e inflação de uma sociedade muito mais jovem. Graças à máquina do tempo acelerada pela Covid, alguns aspectos de nossa decadência se aprofundaram; graças ao retrocesso, também se tornou mais desconfortável, caótico e perigoso.

Para encontrar um otimismo compensatório, o principal lugar para se olhar é a tecnologia. Se a Covid desempenhou um grande papel causal ou não, parece ter havido uma aceleração tecnológica nos últimos cinco anos, uma ruptura em relação à estagnação relativa (ou inovação apenas digital) das décadas anteriores. Até que ponto tudo isso nos levará é incerto: o boom econômico impulsionado pela inteligência artificial continua tão hipotético quanto o apocalipse do Skynet, e, como Benjamin Breen observa em um ensaio no Substack, a verdadeira natureza das revoluções científicas muitas vezes só fica clara em retrospecto, e a correlação entre avanços tecnológicos e melhoria da sociedade é sempre complicada e contingente.

Mas se formos esperançosos, a esperança deve ser que qualquer possível boom impulsionado pela tecnologia possa ajudar a reverter o tipo de dinâmica dos anos 90 encontrada nos anos 2030 que temos agora —trazendo de volta o melhor dos anos 90, não as altas taxas de criminalidade, mas a crescente produtividade, o otimismo social e as taxas de casamento e natalidade mais robustas (talvez mediadas pelo aumento do trabalho em casa), mas tudo isso em um cenário mais futurista de energia barata e abundante e avanços biomédicos rápidos.

Uma forma de viagem no tempo, uma colisão de eras, um passado lembrado com carinho e um futuro desejado convergindo em nossa linha do tempo —tudo isso me parece muito bom. Não apenas essa colisão, essa combinação, essa chegada antecipada de um futuro decepcionante ainda mais obscurecido pelo retorno dos problemas do passado.