Inflação dos EUA sobe em julho e chega a 3,2% em um ano

Washington | Reuters

A inflação nos Estados Unidos aumentou moderadamente em julho, devido aos menores custos de bens, incluindo veículos usados, uma tendência que poderia persuadir o Fed (Federal Reserve, o BC dos EUA) a manter as taxas de juros inalteradas no próximo mês.

O Departamento do Trabalho informou na quinta-feira (10) que o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) subiu 0,2% no mês passado, igualando o aumento de junho.

Embora o aumento na taxa anual do IPC tenha acelerado pela primeira vez em 13 meses, isso ocorreu porque foi calculado a partir de uma base mais baixa após os preços terem diminuído em julho do ano passado, após um aumento que impulsionou a inflação para um ritmo não visto em mais de 40 anos.

Kamala Harris, vice-presidente dos EUA, faz compra em mercado de Washington; inflação no país vai a 3,2% em julho - Mandel Ngan - 04.ago.2023 / AFP

O IPC avançou 3,2% nos 12 meses até julho. Isso seguiu um aumento de 3,0% em junho, que foi o menor ganho ano a ano desde março de 2021. Os preços ao consumidor anuais caíram de um pico de 9,1% em junho de 2022. O Fed tem uma meta de inflação de 2%.

Economistas consultados pela Reuters previam que o IPC subiria 0,2% no mês passado e 3,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. "No geral, a tendência da inflação está mais firmemente em uma trajetória descendente do que no início do ano", disse Sam Bullard, economista sênior do Wells Fargo em Charlotte.

"Embora a inflação geral tenha se recuperado rapidamente para níveis baixos de um dígito, a taxa anual provavelmente ficará em torno de 3% até o final do ano. Isso manteria um retorno sustentado à meta do Fed distante", avaliou.

O relatório do CPI na quinta-feira é um dos dois que serão divulgados antes da reunião de política do banco central dos EUA entre 19 e 20 de setembro.

Os mercados financeiros esperam amplamente que o Fed mantenha sua taxa de política inalterada nessa reunião, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group. Desde março de 2022, o Fed aumentou sua taxa de juros de referência durante a noite em 525 pontos-base para a faixa atual de 5,25% a 5,50%.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Aluguel sobe; preços de veículos caem

Excluindo as categorias voláteis de alimentos e energia, o IPCA subiu 0,2% em julho, igualando o aumento de junho. Nos últimos 12 meses até julho, o IPCA core aumentou 4,7% após subir 4,8% em junho. A inflação foi contida por uma segunda queda consecutiva nos preços de carros e caminhões usados.

Embora os custos de aluguel tenham continuado a subir no mês passado, o ritmo diminuiu desde janeiro, com uma moderação adicional esperada na segunda metade deste ano até 2024.

Pesquisas independentes mostram que os custos de aluguel estão em uma tendência de queda à medida que mais prédios residenciais entram no mercado. Os índices de aluguel no IPC tendem a ficar atrás dos indicadores independentes por vários meses.

Também apontando para uma tendência desinflacionária se consolidando, uma pesquisa da Federação Nacional de Negócios Independentes nesta semana mostrou que a parcela de pequenas empresas citando a inflação como seu maior problema caiu em julho para o nível mais baixo desde novembro de 2021.

A proporção de empresas aumentando os preços foi a menor em dois anos e meio. Um mercado de trabalho em desaceleração também deve ajudar a conter a inflação. O governo informou na semana passada que a economia adicionou 187 mil empregos em julho, o segundo menor número desde dezembro de 2020.

No entanto, as condições do mercado de trabalho permanecem apertadas, com a taxa de desemprego em seu patamar mais baixo em 50 anos, mantendo os ganhos salariais elevados. Mas com a produtividade dos trabalhadores aumentando, os economistas estão otimistas de que os custos trabalhistas seriam controlados.

Um relatório do Departamento do Trabalho na quinta-feira (10) mostrou que as reivindicações iniciais de benefícios estaduais de desemprego aumentaram em 21 mil, para um total de 248 mil na semana encerrada em 5 de agosto.