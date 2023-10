The New York Times

Era costume que uma maioria esmagadora de americanos se casava, e que uma maioria esmagadora das crianças americanas era criada em famílias com dois pais. Ao longo das últimas seis décadas, isso mudou. Agora, aproximadamente 40% das crianças nascem fora do casamento, e cerca de um quarto vive em lares monoparentais. A proporção de americanos casados diminuiu significativamente desde 1960, com uma queda adicional prevista pelas taxas de casamento das gerações mais jovens.

Mas isso não mudou para todos. Os ricos e bem educados ainda se casam —não exatamente nas mesmas proporções dos anos 1950, mas algo próximo. São os pobres, a classe trabalhadora e, cada vez mais, a classe média que não se casam.

O significado dessa divisão de classes tem sido objeto de muitos ciclos de debate, e há uma familiaridade tranquilizadora nos argumentos levantados por Melissa Kearney em seu novo livro, "O Privilégio dos Dois Pais", que apresenta evidências de que ser criado por pais casados é bom para as crianças e que o declínio do casamento na classe trabalhadora está relacionado a dificuldades econômicas e estratificação social.

Noivos celebram casamento em estacionamento do prédio durante lockdown na China - Jesssie Lu - 20.abr.22/AFP

Como de costume, há conservadores argumentando a favor de normas culturais mais fortes que incentivem o casamento antes de ter filhos e desencorajem o divórcio. Como de costume, há centristas e alguns progressistas evitando qualquer coisa que pareça estigmatização ou heteronormatividade, mas argumentando a favor de algum tipo de incentivo mais suave ao casamento na mensagem cultural e na política econômica. Também é comum que outros liberais e a esquerda argumentem contra uma norma matrimonial tradicional, retratando-a como conservadora, limitante e potencialmente cruel, e insistindo que as desigualdades ligadas ao casamento precisam ser remediadas fundamentalmente com dinheiro.

Dentre todas essas argumentações, o ponto mais forte contra o foco no casamento defendido por Kearney é justamente a profunda incerteza sobre exatamente que tipo de alavanca cultural, econômica ou política, seria suficiente para reverter uma tendência social tão ampla e multigeracional.

Vou tentar escrever algo mais sobre essa questão no futuro. Mas aqui eu quero falar sobre algumas das dificuldades no caso progressista contra o foco no casamento, usando ensaios de Rebecca Traister e Matt Bruenig para analisar o que esse caso exige que você acredite.

De uma perspectiva de esquerda, a dificuldade em descartar a importância do casamento e da procriação dentro do casamento é precisamente o fato de que as classes alta e média-alta ainda se casam em taxas elevadas, adiam a procriação até o casamento e se divorciam com menos frequência do que outras camadas sociais. Porque quando os mais ricos seguem uma prática específica de forma tão consistente, a suposição normal da esquerda é que as escolhas devem servir aos seus interesses de classe de alguma forma.

E Traister, em seu argumento contra Kearney e outros defensores do casamento (incluindo eu), basicamente admite que o casamento da classe alta também faz algo semelhante para aumentar os privilégios das pessoas que o adotam. Além de ser um "evento de vida gratificante", uma celebração do sucesso da classe profissional dos 20 e poucos ou 30 e poucos anos, o casamento também "permite que os já economicamente estáveis se tornem ainda mais estáveis ao combinar seus recursos".

O que é, obviamente, o argumento frio e econômico de por que mais mães e pais deveriam se casar em geral, não importa quais recursos eles tenham para compartilhar. Mas Traister defende então que esse argumento não se aplica realmente a pessoas cujas vidas não são estáveis desde o início.

Ela diz: "Para aqueles que têm dinheiro, o casamento provavelmente os ajudará a ter ainda mais; para aqueles que encontram uma boa combinação, há muitas recompensas emocionais e sociais na parceria. Mas é preciso estabilidade primeiro; é preciso dinheiro, emprego, moradia e cuidados de saúde primeiro. E essas são as coisas que o governo americano, especialmente a direita americana, não quer oferecer ao seu povo."

Mas por que, exatamente, níveis de estabilidade da classe alta são necessários antes de tudo? Se o casamento tem os benefícios econômicos que ela admite que pode ter —o compartilhamento de recursos, a flexibilidade cotidiana, a possibilidade de especialização e economias de escala— por que não seria pelo menos um pouco benéfico para pessoas que ainda não têm tanto dinheiro? Sim, dificuldades financeiras colocam estresses incomuns nos relacionamentos. Mas a dificuldade também aumenta o benefício marginal de qualquer tipo de estabilização econômica, tornando o casamento mais benéfico, de certa forma, para pais da classe trabalhadora do que para os ricos.

Alternativamente, se a melhor e única maneira de fazer com que mais casais da classe trabalhadora escolham o casamento é aumentar seus rendimentos antecipadamente, então seria de se esperar que o casamento gradualmente se revivesse à medida que os americanos ficassem mais ricos. Mas, na verdade, as taxas de casamento têm diminuído constantemente fora da classe alta ao longo de décadas em que a maioria dos americanos —não apenas a classe alta, mas também a classe trabalhadora— tem desfrutado de rendimentos crescentes, tanto para homens quanto para mulheres. (E, a propósito, cobertura de saúde ampliada: lembre-se de que quando a taxa de casamento americana estava no auge, políticas públicas, no caso dos EUA, como Obamacare, CHIP, Medicaid e Medicare ainda não existiam.)

O desaparecimento do casamento, contudo, não é apenas um fenômeno da classe baixa; parece uma crise social precisamente porque se espalhou muito além dos mais pobres. E não há como torturar os dados para provar que a maioria dos americanos da classe trabalhadora e da classe média são muito mais pobres hoje do que em 1965 ou 1985, períodos com mais casamentos. Portanto, se o matrimônio confere benefícios aos casais da classe alta que o celebram, se é desejado por muitas pessoas e, no papel, economicamente benéfico, e ainda assim está diminuindo rapidamente mesmo com o aumento dos padrões de vida, então algo além da privação material deve estar envolvido.

O que esse algo pode ser, a partir da perspectiva cética em relação ao casamento, pode ser visto ao passar de Traister para Bruenig. A crítica dele ao livro de Kearney admite os aparentes benefícios materiais do casamento, mas argumenta que não se pode dizer se essas vantagens teriam realmente se dado para casais não casados, porque não se sabe se cônjuges não casados e pais ausentes seriam bons em ser cônjuges e pais:

Ele diz: "A suposição de que os pais ausentes [...] são pais médios que contribuiriam com uma quantidade média de renda e uma quantidade média de cuidados é obviamente ridícula. Como qualquer grupo social, os pais ausentes são um grupo heterogêneo, mas essa população quase certamente tende a ter rendimentos abaixo da média e contribuição doméstica abaixo da média, com muitos de fato tendo uma contribuição doméstica líquida negativa, seja porque são abusivos, exigentes ou outra coisa."

Isso é verdade para uma parte da população não casada e divorciada. Algumas crianças estão melhores sem um pai disfuncional ou perigoso; certos cônjuges estão melhores separados ou divorciados.

Mas qual parte da população? O ponto de Bruenig é que Kearney e outros apologistas do casamento não sabem. Justo. Mas se estamos contando com o problema de potenciais cônjuges "líquido-negativos" para explicar por que cerca de metade de todos os nascimentos de mulheres sem diploma universitário agora acontecem fora do casamento, enquanto o mesmo número para mulheres com diploma universitário é de cerca de 10%, então estamos assumindo que uma fatia muito grande de americanos moderadamente educados —homens americanos, principalmente— são atualmente inaptos para o casamento, inadequados e disfuncionais, apesar de terem rendimentos mais altos do que os pais quase universalmente casados da era Eisenhower.

Esta é uma perspectiva bastante sombria. Claro, permite que a criação de filhos casados beneficie a classe profissional, parece beneficiar muitos de nossos amigos jornalistas e colegas e vizinhos, é o que esperamos dos filhos desses amigos e vizinhos quando chegar a hora... mas não se pode esperar que o casamento ajude as mulheres que ganham US$ 35 mil por ano porque os potenciais cônjuges em sua faixa socioeconômica não são bons em ser maridos e pais decentes. Então, tudo o que podemos oferecer a esses pais é dinheiro, educação e a esperança de que seus filhos eventualmente frequentem uma faculdade de quatro anos, aparentemente o único lugar onde se pode encontrar alguém com quem seja seguro se casar antes de começar a ter filhos.

São coisas sombrias, mas dificilmente incoerentes, se levarmos a sério um certo tipo de análise feminista. Essa análise, que acredito que Traister endossaria em parte, sustenta que mais homens eram aptos para o casamento nas condições pré-revolução sexual porque as mulheres geralmente dependiam deles para a renda e eram obrigadas a ficar com eles, não importa o motivo. Então, quando a renda das mulheres aumentou e a criação de filhos não casados e divorciados se tornou mais socialmente aceitável, as mesmas falhas pessoais desses homens foram destacadas, mesmo quando eles ganhavam dinheiro suficiente para serem economicamente úteis em casa.

Mas nem todos os homens; os homens das classes profissionais foram, de fato, reeducados com sucesso em um novo conjunto de normas igualitárias e emocionalmente sensíveis, tornando-se parceiros desejáveis mesmo em condições de independência feminina. Portanto, o impedimento para expandir os benefícios atuais do casamento da classe alta para o resto da sociedade é psicológico, não apenas material. Mais dinheiro ajuda, mas é preciso, em última instância, que homens menos educados se tornem efetivamente pessoas diferentes, abandonando a masculinidade tóxica e abraçando uma masculinidade esclarecida de alguma forma. (Especialmente agora que as mulheres conquistam mais diplomas universitários, muitas vezes são elas que precisam se casar com homens menos educados, e não se pode esperar que isso aconteça se os homens da classe trabalhadora estiverem presos à ideia de patriarcado.)

Apenas para deixar claro, tenho uma visão bastante diferente de como o casamento declinou, de como um renascimento matrimonial poderia ocorrer após o feminismo e qual tipo de responsabilidade a classe alta tem para com o resto de nossa sociedade; mais sobre esse assunto no futuro.

Mas acredito que o exposto acima é a melhor maneira de dar sentido aos dados que temos, mantendo firmemente as prioridades progressistas. Assim como em outros aspectos do progressismo contemporâneo, não importa o quanto se fale sobre economia, quando se segue a lógica, fica claro que uma espécie de terapia vem em primeiro lugar.