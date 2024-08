The New York Times

Em meio a toda a alegria e positividade e às grandes, belas subidas nas pesquisas para Kamala Harris e Tim Walz, a palavra foi dada: esta eleição não será mais um referendo sobre inflação, imigração ou política externa. Será um referendo sobre masculinidade na América.

A escolha é clara. De um lado, há a masculinidade esclarecida incorporada por Walz e pelo marido de Kamala, Doug Emhoff. Estes são os bons pais progressistas, escreve Rebecca Traister da The New York Magazine, os "homens legais da esquerda" que fazem coisas de homem como jogar futebol, mas também manifestam virtudes liberais e feministas - como ser "apoiador incondicional dos direitos das mulheres" e "comprometido com a parceria" no casamento e na política.

Walz, em especial, está sendo aclamado como um modelo de paternidade liberal: "Um cara comum", escreve Mona Charen do The Bulwark, "em um momento em que o país precisa ser lembrado de que ser um cara comum é realmente muito bom".

Então há o outro modelo, o lado sombrio do cromossomo Y: a masculinidade tóxica de Donald Trump, o conservadorismo anti-"tia dos gatos" de JD Vance, todos eles embrulhados juntos em um pacote que Zack Beauchamp, da Vox, descreve como neopatriarcado. Esta é uma visão de mundo, ele escreve, que pode afirmar permitir mais agência feminina do que o patriarcado mais antigo, mas na verdade só quer uma "reversão da revolução feminista", na qual os homens finalmente podem ser machões novamente enquanto suas esposas ficam em casa e criam de quatro a sete filhos.

A maioria das caricaturas se prende a algum aspecto da realidade, e a direita americana na era Trump realmente engloba ideias e influências francamente sexistas —desde epígonos de Andrew Tate em busca de permissão para serem playboys até pretendentes a patriarcas ressentidos pelo fato de as mulheres da América não cooperarem.

Mas será que o progressismo aperfeiçoou um modelo de masculinidade moderna enquanto a cultura conservadora fica para trás? Sou cético, por três motivos distintos.

Em primeiro lugar, eu teria pensado que, a essa altura, os progressistas estariam hesitantes em proclamar as virtudes pessoais especiais do feminista masculino, do cara esclarecido a favor dos direitos ao aborto. Depois de Bill Clinton, Eliot Spitzer e Harvey Weinstein, depois de estudos de caso do #MeToo muito numerosos para contar, certamente podemos dizer que a sujeira permeia tanto a esquerda quanto a direita, que predadores podem explorar costumes liberais tão facilmente quanto os tradicionais, que o cara "comprometido com a parceria" pode estar sujeito às mesmas tentações que o provedor masculino conservador.

Em segundo lugar, o que Beauchamp chama de neopatriarcado e que eu chamaria de neotradicionalismo" —um compromisso forte e religiosamente motivado com o casamento e a família— não necessariamente tem os efeitos antifeministas, de volta para a cozinha, que supostamente são inerentes à visão.

Nos dados sociológicos e em minha própria experiência pessoal da cultura neotradicional, o que Beauchamp chama de tentativa de reversão da revolução feminista muitas vezes parece muito mais uma adaptação ao feminismo: uma tentativa de misturar seus insights com os mais antigos, criando uma cultura de casamento e, sim, de famílias grandes que também permite vários modelos de trabalho feminino.

Essa cultura emergente resolveu tudo? Claro que não. Mas se as formas conservadoras de paternidade fossem obviamente tóxicas em relação às glórias Walzianas de pai liberal, você presumivelmente esperaria ver esses efeitos manifestados entre as crianças.

E esta é a terceira razão para duvidar da caricatura de pais progressistas legais e pais de direita tóxicos: Se você olhar os dados sobre a crise de saúde mental adolescente da última década, os indicadores são visivelmente piores para os jovens liberais, que aparentemente estão mais ansiosos e deprimidos do que seus colegas conservadores.

De fato, se eu estivesse interessado em criar uma contracaricatura, eu sugeriria que um modelo de paternidade "pai progressista legal" pode criar problemas especiais para os adolescentes, porque está enraizado em uma crença equivocada de que as crianças devem ser mais esclarecidas do que seus pais, que um bom pai apenas ouve e aprende com seu sábio adolescente progressista.

Na verdade, a maioria das crianças precisa de mais disciplina, orientação adulta e fundamentos psicológico-religiosos antes de estarem prontas para ensinar algo aos pais —então ser um pai progressista legal é frequentemente uma boa maneira de deixar seus filhos à deriva.

Mas é claro que trocar uma caricatura por outra só faz com que o mundo inteiro fique cego.