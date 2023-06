Na quinta-feira passada ("Um país de chorar", 22/6), compilei uma série de notícias de jornais e sites sobre atos violentos cometidos no Brasil nas últimas semanas. Sei de gente que não conseguiu ler a coluna até o fim. Pois aqui vão mais algumas, colhidas somente de uma semana para cá.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha; exclusiva para assinantes. Carregando...

Torcida joga bombas e depreda Vila Belmiro depois de derrota do Santos. Invasão e tiros: arredores de São Januário vivem noite de terror após derrota do Vasco. Mulher e bebê são agredidos em SP por motorista de aplicativo irritado com choro. Vereador no RJ vira esgoto em plenário e diz: "Isso aqui não é brincadeira, não. É cocô!". Menino de 7 anos morre após ser espancado em SP por abrir geladeira sem autorização.

Pai esfaqueia filho em briga por pedaço de lasanha em MS. Homem se recusa a sair de vagão feminino no RJ, agride mulher e os dois trocam tapas. Homem sai sem pagar e mata duas pessoas em casa noturna na zona sul de SP. Polícia investiga morte de cadela por maus-tratos em petshop. Vídeo mostra PM amarrando mãos e pés de homem negro algemado na Vila Mariana. Motorista mata agente de trânsito ao ter carro rebocado em São Luís (MA).

Criança é humilhada em SP por fazer xixi na roupa. Policial agredido por instrutor no Ceará diz que pizza motivou ataque. "Ficará marcada para sempre", diz mãe de criança que foi amarrada em escola de SP. Funcionário é agredido, torturado e estuprado por ex-patrão no DF. Jovem agredida pelo namorado ao descobrir que ele é casado está sendo agora ameaçada por ele e pela esposa. Homem é esfaqueado ao defender passageira de importunação sexual em SP. Padrasto é preso suspeito de agredir enteado de 1 ano em Goiás.

Já perguntei, mas pergunto de novo: o que está acontecendo conosco? Por qualquer motivo ou sem, os brasileiros estão partindo para a agressão, às vezes fatal e até contra crianças. Seremos um país de valentões? Ou de covardes?