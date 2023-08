Conheceremos, na manhã de domingo (20), a campeã mundial. Espanha e Inglaterra, embora tenham características próprias do futebol feminino, possuem estilos parecidos com os de suas seleções masculinas. A Espanha gosta de ficar com a bola, tratá-la com carinho, trocar muitos passes, enquanto a Inglaterra é mais direta e mais rápida para chegar ao gol.

A equipe feminina do Barcelona, que possui várias jogadoras da seleção da Espanha, é a campeã europeia de clubes. Será que a seleção feminina vai repetir a história do time masculino, que foi campeão do mundo em 2010 e da Europa em 2008 e 2012? Nessa época, o Barcelona, comandado por Guardiola, tinha também a base e o estilo de jogo da seleção, que encantou o mundo.

A Copa atual é uma demonstração da evolução do futebol feminino, que une intensidade, velocidade, pressão para recuperar a bola, disciplina tática, improvisação e criatividade.

Time feminino da Espanha tem semelhanças com o masculino - Zhu Wei - 15.ago.23/Xinhua

No futebol feminino, no masculino e em todas as profissões, as pessoas e a sociedade tendem à repetição. É mais fácil e seguro. A repetição aprimora a técnica, mas, quando excessiva, limita a inventividade e a ousadia. Quando alguém pensa de maneira diferente e tenta fazer algo novo, é visto com desconfiança. Por outro lado, muitos que tentam inovar não conseguem. Não basta querer e saber. É necessário fazer as escolhas certas e executar bem o que foi planejado.

Segundo o psicanalista Lacan, a vida se passa em três níveis, no real, no simbólico e no imaginário. É preciso inovar, imaginar, sem perder a ordem e a praticidade.

Os treinadores são importantes no planejamento, no comando e na execução das estratégias programadas. Mas é preciso ir além, ousar, criar.

Fernando Diniz começou bem na primeira convocação da seleção. Novos laterais foram chamados (Vanderson e Caio Henrique, ambos do Monaco), já que faltavam melhores opções. Paquetá, segundo Diniz, ficou fora por causa de investigação sobre envolvimento em bolsas de apostas na Inglaterra. Se não fosse por esse motivo, estaria no lugar de Raphael Veiga ou Joelinton.

Fernando Diniz desperta opiniões contraditórias por ser um treinador autoral, com ideias próprias, que gosta de aproximação dos jogadores para trocar passes, sem posições fixas, estilo que está no imaginário romântico do público por lembrar os grandes momentos da história do futebol brasileiro. Por outro lado, muitos estão pessimistas, pois acham que Fernando Diniz é um treinador inexperiente, pouco prático e pouco eficiente.

Fernando Diniz foi bem em sua primeira convocação - Mauro Pimentel - 18.ago.23/AFP

O futebol bem jogado, bonito de se ver, é o sonho de todos, desde que acompanhado por bons resultados. Os excelentes treinadores, como Ancelotti, Guardiola, Abel Ferreira, Dorival Júnior, Fernando Diniz e tantos outros, querem vencer, ser campeões. A diferença é que cada um prefere uma estratégia para chegar à vitória. Todos são pragmáticos. Poucos são também sonhadores. Estes são os melhores.

Copa do Brasil

São Paulo e Flamengo farão a final da Copa do Brasil. O São Paulo massacrou o Corinthians no primeiro tempo, criou inúmeras chances de gol, fez dois e garantiu a classificação. Lucas Moura deu o brilho que faltava ao time.

Já Flamengo e Grêmio fizeram uma partida equilibrada, com mais oportunidades de gol para o Grêmio. A marcação do pênalti que deu a vitória ao Flamengo foi absurda, uma afronta ao futebol. Alguns especialistas disseram que a marcação foi baseada na regra. É preciso mudar urgentemente a regra.