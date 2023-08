Com Neymar e sem Paquetá, começa era Diniz na seleção

São Paulo

Com Neymar na lista pela primeira vez depois da Copa de 2022, Fernando Diniz fez nesta sexta-feira (18) sua primeira convocação como técnico da seleção brasileira. O jogador do Al Hilal, da Arábia Saudita, não esteve presente nos amistosos realizados em 2023 por estar lesionado.

A lista incluía Lucas Paquetá, mas ele foi retirado minutos antes da divulgação. O meia do West Ham está sob investigação da Federação Inglesa por suspeita de apostas ilegais. Pessoas ligadas ao jogador teriam apostado em partidas em que ele atuou, o que é proibido pelas normas do futebol britânico. O atleta pode ser suspenso.

"Paquetá estava na lista. É um jogador que gosto muito. É uma questão de preservação, deixá-lo resolver essas questões, que excedem o jogo. Deixá-lo mais à vontade para resolver. Tivemos estes problemas aqui no Brasil. Isso precisa do fator tempo para que as coisas se esclareçam. É um jogador que eu adoro, embora nunca tenhamos trabalhado juntos. A CBF vai estar com as portas abertas para recebê-lo assim que ele resolver positivamente essas questões que tivemos de última hora", disse Diniz.

Antes do chamado, Diniz afirma ter tido uma conversa com Neymar e considera que o craque pode ainda escrever sua "página mais bonita", que seria o título mundial de 2026.

"Neymar externou o desejo de trabalharmos juntos e a vontade de repensar a passagem dele na seleção. Conversei com ele, e ele se mostrou disposto e feliz. É um talento muito raro do futebol mundial. Acredito que ele merece, até o final da sua carreira, escrever o capítulo mais bonito dessa história, que eu acho que ainda não foi escrito", completou.

A primeira convocação de Fernando Diniz acontece pouco menos de um mês antes do início das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. No próximo dia 8, o Brasil recebe a Bolívia, em Belém. Quatro dias depois, vai visitar o Peru, em Lima.

Fernando Diniz será técnico da seleção brasileira por um ano, até julho de 2024 - Eduardo Anizelli - 5.jul.23/Folhapress

A teórica facilidade no início do período de classificação e a provável vaga garantida no Mundial foram fatores que contribuíram para a escolha provisória do treinador. A tese na CBF é que no modelo de disputa atual, dificilmente a seleção ficará fora do torneio a ser disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.

Das 10 equipes que jogam as eliminatórias da América do Sul, os seis melhores colocados se classificarão para a Copa. A sétima terá repescagem contra adversário ainda a ser definido.

Até 70% das seleções sul-americanas poderão estar na próxima Copa, a primeira expandida para 48 times.

Diniz foi contratado pela CBF com contrato de um ano e, pelos planos do presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, vai esquentar o lugar até que o italiano Carlo Ancelotti se desvincule do Real Madrid-ESP.

Mas a permanência do interino não está descartada, a depender dos resultados que a seleção tiver sob o seu comando e o futebol apresentado nesses jogos. Até o final do seu acordo, o Brasil terá jogado seis rodadas das eliminatórias. Tudo está condicionado também à saída de Ancelotti da Espanha. O mandatário da Confederação está otimista que isso vai acontecer.

A escolha de Diniz foi questionada porque ele vai continuar como técnico do Fluminense, que disputa Campeonato Brasileiro e Libertadores. Isso poderia gerar conflito de interesses em convocações.

Pouco mais de 24 horas da sua primeira lista apresentada, neste sábado (19), Diniz estará à beira do campo em partida do clube das Laranjeiras contra o América-MG, pelo Nacional. A CBF pagou ao Fluminense cerca de R$ 6 milhões para contar com Diniz.

A oferta da CBF é que ele possa, em 2024, ser auxiliar de Ancelotti e, talvez, ser preparado para assumir o cargo em definitivo após o Mundial. O italiano não quer ter qualquer envolvimento com a seleção brasileira no período em que o interino estiver no comando. Essa foi também uma condição colocada pelo técnico do Fluminense: enquanto ele for o chefe, será o único responsável pelas convocações e táticas nos jogos.

Veja abaixo a lista de convocados por Fernando Diniz:

Goleiros

Alisson (Liverpool-ING)

Bento (Athletico)

Ederson (Manchester City-ING)

Laterais

Danilo (Juventus-ITA)

Vanderson (Monaco-FRA)

Caio Henrique (Monaco-FRA)

Renan Lodi (Olympique de Marselha-FRA)

Zagueiros

Gabriel Magalhães (Arsenal-ING)

Ibañez (Al Ahli-ARS)

Marquinhos (PSG-FRA)

Nino (Fluminense)

Meio-campo

André (Fluminense)

Bruno Guimarães (Newcastle-ING)

Casemiro (Manchester United-ING)

Joelinton (Newcastle-ING)

Raphael Veiga (Palmieiras)

Atacantes

Antony (Manchester United-ING)

Martinelli (Arsenal-ING)

Matheus Cunha (Wolverhampton-ING)

Neymar (Al Hilal-ARS)

Richarlison (Tottenham-ING)

Rodrygo (Real Madrid-ESP)

Vinicius Junior (Real Madrid-ESP)