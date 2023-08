Vou torcer pela Colômbia, única representante sul-americana, que pela primeira vez chega às quartas de final de uma Copa do Mundo Feminina, após vencer a Jamaica por 1 x 0. A Colômbia enfrentará a Inglaterra. O futebol, masculino e feminino, é cada vez mais universal.

Nesta quarta (9), Palmeiras e Atlético-MG decidem uma vaga na Libertadores. Palmeiras tem a vantagem de um gol. Na primeira partida, no Mineirão, o Galo, com desejo de vencer, avançou a marcação e deixou grandes espaços entre os dois volantes e os zagueiros, que permaneciam atrás. Já contra o São Paulo, pelo Brasileirão, o Atlético-MG, por ter feito um gol nos primeiros minutos, recuou a marcação e colocou oito a nove jogadores próximos à área. Deu certo e ainda fez o segundo gol em um dos raros contra-ataques.

Lance de Atlético-MG 0 x 1 Palmeiras, pela Libertadores, no Mineirão - Rafael Costa - 2.ago.23/AFP

Vários times, do Brasil e do mundo, utilizam, pelo menos em parte dos jogos, a marcação mais baixa, como dizem. Prefiro chamá-la de marcação recuada, pois baixa é para baixo, assim como marcação alta é para cima. Daí prefiro dizer marcação adiantada. O Corinthians venceu vários jogos usando a marcação recuada. O lado negativo é facilitar a pressão do adversário, além de ficar muito longe do outro gol quando se recupera a bola.

Contra o Palmeiras, com um gol de desvantagem, Felipão vai arriscar um pouco ou vai manter a marcação mais recuada, como fez contra o São Paulo, para tentar ganhar o jogo em um lance isolado? Ser pressionado pelo Palmeiras aumenta o risco de jogadas aéreas, uma das principais qualidades do time paulista. O Palmeiras deve manter o seu estilo de equilíbrio entre defesa e ataque. Evidentemente, as estratégias podem mudar durante as partidas, de acordo com os resultados.

Na quinta (10), pela Libertadores, o Flamengo, com a vantagem de um gol, enfrentará o Olímpia, no Paraguai. Após a derrota para o Cuiabá por 3 x 0 e devido a outros momentos ruins, geralmente fora de casa, os torcedores do Flamengo estão preocupados.

Lance de Flamengo 1 x 0 Olímpia, no Maracanã - Mauro Pimentel/AFP

A situação de Pedro não foi resolvida, ao contrário do que disse a diretoria. O massacre psicológico que Pedro diz ter sofrido após levar um soco do preparador físico ainda não foi explicado. Pedro continua insatisfeito. Ninguém viu um gesto de gentileza e de conciliação entre ele e Sampaoli.

Pelo Brasileirão, o Cruzeiro foi superior ao Botafogo, criou várias chances de gols, mas novamente não marcou no empate por 0 x 0. Apesar de o Cruzeiro estar colocado no meio da tabela, como se previa antes da competição, existe uma frustração dos torcedores por causa dos vários jogos que poderia ter vencido.

Tiquinho Soares e Nestor Camacho em lance de Botafogo 2 x 1 Guaraní (PAR), no estádio Nilton Santos - Carl de Souza/AFP

Com a diminuição do interesse de Palmeiras e Flamengo pelo Brasileirão, o Botafogo empatou e aumentou para 13 pontos a diferença sobre o vice-líder. O Botafogo, mesmo quando joga mal, como ocorreu contra o Cruzeiro, empata. O Botafogo é um mistério.

Há vários mistérios no futebol. Qual é o ponto exato da bola onde Hulk chuta para ela ir com tanta velocidade em direção ao gol, além de fazer curvas no trajeto? Por que o Cruzeiro joga muito melhor contra equipes mais fortes? Como Sampaoli consegue ver detalhes do jogo, já que ele anda rápido de um lado para outro durante toda a partida?

Quando uso a palavra mistério, refiro-me a coisas não explicadas, porém comuns, habituais, que não sabemos onde e quando vão ocorrer. Não tem nada a ver com o além, o sobrenatural. São manifestações das incertezas do futebol e da vida. Só os prepotentes e os ignorantes, que acham que sabem tudo, não enxergam o óbvio.