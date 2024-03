A violência urbana e a criminalidade no Brasil aumentam progressivamente. O apedrejamento do ônibus com os jogadores do Fortaleza, no jogo em Pernambuco com grande número de feridos, foi assustador.

Poderia ter ocorrido em qualquer estado. Os criminosos precisam ser identificados, proibidos de frequentar os estádios, processados, punidos e presos, sem saidinha nos dias de jogos.

Como era esperado, o Fluminense conquistou o título da Recopa, pois o campeão da Libertadores é superior ao da Copa Sul-americana. A conexão apaixonada da torcida com os jogadores, sem perder a lucidez, foi decisiva na vitória.

Goleiro João Ricardo ferido após ataque contra ônibus do time do Fortaleza - Divulgação/Fortaleza EC

O Fluminense, com mais um título internacional, precisa ser tratado como um time do mesmo nível técnico de Palmeiras e Flamengo, ainda mais porque reforçou o elenco. Fernando Diniz merece também ser visto como um treinador do mesmo nível de Abel Ferreira e Tite.

O que não se pode é delirar, ultrapassar o conhecimento, o bom senso e dizer que Fernando Diniz está para o futebol brasileiro, por ser um inovador, como Cruyff está para o futebol mundial, como falou o jovem auxiliar do técnico do Fluminense. Cruyff é o único profissional da história do futebol que está entre os cinco maiores jogadores, treinadores e pensadores. Ele revolucionou o futebol.

A postura da LDU, com nove jogadores à frente da área (uma linha de cinco e outra de quatro) facilitou a pressão e a vitória do Fluminense.

Ouço, com frequência e com surpresa, que uma equipe, mesmo com uma linha de cinco defensores, deixou muitos espaços na defesa. É o esperado se os dois alas atuarem na linha de meio campo. O zagueiro tem que se deslocar para a lateral, costuma chegar atrasado ou ser driblado, deixando grandes espaços pelo meio da área.

Se o time tem uma linha de cinco defensores (três zagueiros e dois laterais) e três à frente dos cinco, como é habitual, sobram muitos espaços na intermediaria para o adversário trocar passes e se aproximar da grande área.

Se a equipe tem cinco atrás e mais quatro à frente dos cinco, todos recuados, como atuou a LDU contra o FLU, com apenas um atacante, o time perde a chance do contra-ataque, além de facilitar a pressão do adversário.

Por isso o melhor sistema defensivo ainda é a tradicional duas linhas de quatro, pois cada defensor terá um jogador de meio campo para protege-lo. Se a equipe marcar mais à frente, será também ofensiva, pois vai recuperar a bola mais perto do outro gol.

Alguns treinadores, como Guardiola, usam três zagueiros para jogar mais no ataque, pois colocam os três bem posicionados no próprio campo e os outros sete no campo do outro time, mais perto do gol.

Os melhores sistemas táticos são os mais bem executados e que contam com excelentes jogadores. Dorival Junior terá muitas opções na Seleção. Na primeira convocação, o treinador foi mais brasileiro e menos global com o excesso de jogadores que atuam no país.

O goleiro Ederson, o volante Casemiro, o zagueiro Marquinhos e o atacante Vinicius Junior estão presentes. São os essenciais. Os outros são discutíveis, sejam para estar no grupo dos 26 ou na equipe titular.

Com apenas quatro jogadores indiscutíveis, especiais, é preciso formar um ótimo conjunto, que vai estimular o crescimento individual de todos. A forma e o conteúdo são inseparáveis. Seria como escolher entre o passe e o drible, entre o talento e a estratégia. Prefiro escolher primeiro o conteúdo e depois adaptar a forma, e não o contrário, como fazem alguns treinadores.